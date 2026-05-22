Dans une déclaration conjointe publiée par le gouvernement canadien, les sept pays ont affirmé que les violences commises par des colons israéliens avaient atteint des niveaux « sans précédent » ces derniers mois

La France et 6 pays dénoncent l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée Dans une déclaration conjointe publiée par le gouvernement canadien, les sept pays ont affirmé que les violences commises par des colons israéliens avaient atteint des niveaux « sans précédent » ces derniers mois

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont dénoncé, vendredi, l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, estimant qu’elle compromettait la stabilité régionale et les perspectives d’une solution à deux États.

Dans une déclaration conjointe publiée par le gouvernement canadien, les sept pays ont affirmé que les violences commises par des colons israéliens avaient atteint des niveaux « sans précédent » ces derniers mois.

Les signataires ont également critiqué les politiques du gouvernement israélien, accusé de renforcer davantage son contrôle sur la Cisjordanie occupée.

« Le droit international est clair : les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales », ont-ils déclaré, évoquant notamment le projet de développement de la zone E1, qu’ils considèrent comme une « grave violation du droit international ».

Selon eux, ce projet couperait la Cisjordanie occupée en deux et porterait atteinte aux perspectives d’une solution négociée au conflit israélo-palestinien.

Les sept pays ont également appelé les entreprises à ne pas participer aux appels d’offres liés aux projets de colonisation, mettant en garde contre les conséquences juridiques et réputationnelles d’une implication dans ces constructions.

Ils ont exhorté Israël à mettre fin à l’expansion des « colonies », à garantir la reddition de comptes pour les violences des colons et à enquêter sur les accusations visant les forces israéliennes.

Les dirigeants ont également appelé au respect du statu quo historique des lieux saints à Jérusalem ainsi qu’à la levée des restrictions financières imposées à l’Autorité palestinienne et à l’économie palestinienne.

Ils ont enfin réaffirmé leur engagement en faveur d’une paix « juste et durable » fondée sur une solution négociée à deux États, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

La présidence palestinienne a salué cette déclaration conjointe, la qualifiant d’« étape importante dans la bonne direction » et d’« position internationale forte » en faveur de la légalité internationale.

Selon des données palestiniennes, les violences de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre à Gaza, le 8 octobre 2023, ont fait 1.162 morts palestiniens et plus de 12.245 blessés, tandis que près de 23.000 Palestiniens ont été arrêtés.

La Commission palestinienne de résistance au mur et à la colonisation a par ailleurs recensé 1.637 attaques de colons durant le seul mois d’avril dernier, dans un contexte de multiplication des violences contre les Palestiniens et leurs biens, notamment dans les zones rurales proches des colonies et avant-postes israéliens.