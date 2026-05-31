« Il s’agit là, pour Israël, d’une faute majeure », a déclaré Jean-Noël Barrot, qui estime que « rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires au Liban et son occupation de plus en plus profonde du territoire libanais »

La France demande une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur les opérations israéliennes au Liban « Il s’agit là, pour Israël, d’une faute majeure », a déclaré Jean-Noël Barrot, qui estime que « rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires au Liban et son occupation de plus en plus profonde du territoire libanais »

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche avoir demandé la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée aux opérations militaires israéliennes au Liban.

Interrogé sur BFMTV, le chef de la diplomatie française a estimé que « rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires au Liban et son occupation de plus en plus profonde du territoire libanais ».

« Il s’agit là, pour Israël, d’une faute majeure », a-t-il déclaré, dénonçant l’intensification des opérations israéliennes sur le territoire libanais.

Reconnaissant que la situation dans le détroit d'Ormuz « reste tendue », Jean-Noël Barrot a également indiqué que la mission qui serait coprésidée par la France et le Royaume-Uni, pour rétablir la circulation dans le détroit, est toujours sur la table.



« Les travaux de planification sont avancés », a-t-il précisé, ajoutant que des discussions étaient en cours à ce sujet avec les autorités iraniennes et américaines.

Évoquant les tensions persistantes entre Téhéran et Washington, le ministre français a appelé les deux parties à parvenir rapidement à un accord.

« L’Iran et les États-Unis doivent désormais tout faire pour trouver un accord car la situation est insoutenable », a-t-il affirmé.

Selon lui, les perturbations affectant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont des répercussions directes sur les prix de l’énergie et l’économie mondiale.

« Les conséquences du blocage du détroit d’Ormuz, nous les ressentons au quotidien, à la pompe, et plus généralement avec son impact sur l’économie mondiale et sur l’économie française. Donc il faut que ça cesse », a conclu le ministre.

Ces déclarations interviennent alors que depuis le 2 mars, Israël mène une vaste campagne militaire au Liban qui a fait 3 371 morts et 10 129 blessés, selon les chiffres officiels libanais.

Le conflit a également provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, d’après les autorités libanaises.



Parallèlement, des efforts de médiation menés par le Pakistan se poursuivent pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump.