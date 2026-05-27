« Par ses actions, la Russie témoigne chaque jour de son cynisme et de son mépris du droit international », a déclaré le Quai d'Orsay. À ce stade, les autorités russes n’ont pas réagi

La France convoque l’ambassadeur russe après « les frappes en Ukraine » « Par ses actions, la Russie témoigne chaque jour de son cynisme et de son mépris du droit international », a déclaré le Quai d'Orsay. À ce stade, les autorités russes n’ont pas réagi

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La France a annoncé mercredi la convocation de l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris à la suite des frappes massives menées le week-end dernier contre l’Ukraine et des menaces visant des civils ukrainiens ainsi que des diplomates étrangers.

Dans une déclaration du porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée ce 27 mai, Paris indique que cette convocation intervient « à la demande du ministre ».

Le Quai d’Orsay condamne fermement les actions de Moscou, estimant qu’elles traduisent « le cynisme » et le « mépris du droit international » de la Russie.

« Par ses actions, la Russie témoigne chaque jour de son cynisme et de son mépris du droit international », affirme la diplomatie française.

La France dénonce également des « intimidations » russes qu’elle considère comme « la preuve de l’impasse militaire dans laquelle le pays se trouve en Ukraine ».

Paris a réitéré son appel à Moscou pour mettre fin à ce qu’elle qualifie de « guerre d’agression illégale » contre l’Ukraine.

« La France maintient son engagement pour la défense de la sécurité européenne et pour le soutien à l’Ukraine », ajoute le ministère.

À ce stade, les autorités russes n’ont pas réagi.

Pour rappel, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé lundi les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev en annonçant des frappes contre les « entreprises du complexe militaro-industriel » de l'Ukraine. Moscou a déjà procédé ces derniers jours à d'intenses bombardements sur la capitale ukrainienne qui ont fait plusieurs morts, tirant même un missile de dernière génération de type Orechnik.

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.