- Dans un communiqué, le Quai d’Orsay a souligné que les attaques contre des installations nucléaires civiles en fonctionnement « risquent de compromettre leur sûreté » et a exhorté tous les États à respecter leurs obligations internationales

La France condamne des frappes de drones visant la centrale nucléaire de Barakah aux Émirats arabes unis - Dans un communiqué, le Quai d’Orsay a souligné que les attaques contre des installations nucléaires civiles en fonctionnement « risquent de compromettre leur sûreté » et a exhorté tous les États à respecter leurs obligations internationales

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a condamné lundi « avec la plus grande fermeté » les attaques de drones ayant visé le 17 mai la centrale nucléaire de Barakah, aux Émirats arabes unis, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Pascal Confavreux.

Dans un communiqué, le Quai d’Orsay a souligné que les attaques contre des installations nucléaires civiles en fonctionnement « risquent de compromettre leur sûreté » et a exhorté tous les États à respecter leurs obligations internationales, notamment en matière de droit humanitaire.

Les autorités émiraties ont indiqué qu’un incendie s’était déclaré près du site nucléaire de Barakah après une frappe de drone ayant touché un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale. Aucun blessé ni hausse du niveau de radiation n’ont été signalés, selon Abou Dhabi.

Le ministère émirati de la Défense a affirmé que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté deux drones sur trois, tandis qu’un troisième appareil a atteint une installation électrique proche du site nucléaire.

Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions régionales. Plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar, l’Arabie saoudite et Oman, ont également condamné l’incident, le qualifiant de menace grave pour la sécurité régionale.