La France annonce une troisième livraison d’aide humanitaire au Liban avec 28 tonnes de médicaments Paris affirme avoir acheminé près de 100 tonnes d’assistance humanitaire vers le Liban depuis début mars

photo : Ambassade de France au Liban , X / AA

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AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a annoncé mardi l’acheminement d’une troisième livraison d’aide humanitaire au Liban, comprenant 28 tonnes de médicaments destinées au ministère libanais de la Santé, selon un message publié par l’ambassade de France à Beyrouth.

Cette nouvelle cargaison a été réceptionnée en présence du chargé d’affaires de l’ambassade de France au Liban et du directeur général du ministère libanais de la Santé, a précisé la représentation diplomatique française sur la plateforme américaine X.

L’ambassade a indiqué que cette livraison constitue un don français réalisé en partenariat avec l’association humanitaire Tulipe, spécialisée dans l’acheminement de produits médicaux d’urgence.

Selon la même source, près de 100 tonnes d’aide française ont été envoyées au Liban depuis le début du mois de mars.

Cette annonce s’inscrit dans la poursuite du pont humanitaire mis en place par Paris en faveur du Liban, alors que la France avait déjà expédié au moins 60 tonnes de fret humanitaire et pharmaceutique vers Beyrouth à la mi-mars pour soutenir les civils déplacés et les structures médicales sous pression.

Les précédentes opérations françaises comprenaient notamment des kits sanitaires, du matériel d’abri, des produits pharmaceutiques et un poste sanitaire mobile destiné à renforcer les capacités de prise en charge médicale dans les zones affectées.

Paris multiplie depuis plusieurs semaines les envois de secours vers le Liban sur fond de dégradation de la situation humanitaire et sanitaire provoquée par l’intensification des hostilités israéliennes dans plusieurs régions du pays.