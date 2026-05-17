La diaspora turque est un élément clé de l’influence mondiale croissante de la Türkiye, selon l’ambassadeur du pays aux États-Unis

La diaspora turque, levier majeur de l’influence mondiale croissante de la Türkiye, selon l’ambassadeur aux États-Unis La diaspora turque est un élément clé de l’influence mondiale croissante de la Türkiye, selon l’ambassadeur du pays aux États-Unis

Une diaspora turque forte à l’étranger a joué un rôle majeur dans l’émergence de la Türkiye comme « un acteur mondial dont la voix est entendue et dont les contributions sont recherchées » sur la scène internationale, a déclaré l’ambassadeur de Türkiye aux États-Unis.

S’exprimant lors de la 43e Parade de la Journée turque, l’ambassadeur de Türkiye à Washington, Sedat Önal, a qualifié l’événement de « festival traditionnel et symbolique » permettant de préserver l’identité et la culture turques tout en les faisant découvrir à la société américaine.

L’épouse de l’ambassadeur, Figen Önal, le représentant permanent de la Türkiye auprès des Nations unies, Ahmet Yıldız, et son épouse Emine Yıldız, ainsi que le consul général de Türkiye à New York, Muhittin Ahmet Yazal, ont également participé à l’événement.

Sedat Önal a remercié la Fédération des associations turco-américaines ainsi que l’ensemble des contributeurs, y compris les délégations venues de Türkiye, pour avoir perpétué cette tradition de longue date.

S’adressant aux membres de la communauté turque réunis sur le site du festival, il a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de voir la communauté turque ici grandir en nombre, et nous sommes fiers de ses réalisations. »

« Nous sommes fiers d’être ici les représentants d’une Türkiye dont l’influence dans le monde ne cesse de croître », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a également souligné que l’une des principales priorités de l’ambassade et des consulats turcs aux États-Unis était de renforcer la communication et la solidarité au sein de la communauté turco-américaine.

Il a affirmé que ces efforts se poursuivraient et a appelé les responsables communautaires à contribuer activement à cette dynamique.

Sedat Önal a enfin invité les Turco-Américains à suivre régulièrement les comptes de réseaux sociaux et les sites internet de l’ambassade et des consulats, tout en les appelant à soutenir l’équipe nationale turque de football, qui se rendra aux États-Unis le mois prochain dans le cadre des événements liés à la Coupe du monde de la FIFA.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir