Une réunion au bureau présidentiel examine l’incident, alors que Séoul enquête sur les causes de l’explosion à bord du navire HMM Namu, survenu lundi soir alors qu’il était ancré au large des Émirats arabes unis

La Corée du Sud évoque une « réponse » après l’appel de Trump à rejoindre la mission dans le détroit d’Ormuz Une réunion au bureau présidentiel examine l’incident, alors que Séoul enquête sur les causes de l’explosion à bord du navire HMM Namu, survenu lundi soir alors qu’il était ancré au large des Émirats arabes unis

AA / Istanbul

La Corée du Sud a examiné mardi les mesures à prendre après un incendie survenu à bord d’un vraquier exploité par une compagnie sud-coréenne dans le détroit d’Ormuz, après l’appel du président américain Donald Trump à rejoindre une mission maritime dirigée par Washington.

Une réunion s’est tenue au bureau présidentiel, en présence du chef de cabinet Kang Hoon-sik et de hauts responsables, sans qu’aucun détail n’ait été communiqué dans l’immédiat, selon l’agence Yonhap.

Les autorités sud-coréennes ont indiqué prendre « toutes les mesures nécessaires » pour déterminer les causes exactes de l’explosion à bord du navire HMM Namu, survenue lundi soir alors qu’il était ancré au large des Émirats arabes unis.

L’incendie, déclenché dans la salle des machines, a été maîtrisé après environ quatre heures grâce aux systèmes au dioxyde de carbone du navire.

Les 24 membres d’équipage, dont six Sud-Coréens et 18 ressortissants étrangers, sont sains et saufs. L’origine de l’explosion reste inconnue, un responsable de HMM Co. évoquant aussi bien une défaillance interne qu’une possible attaque extérieure.

Par ailleurs, 26 navires battant pavillon sud-coréen demeurent bloqués dans le détroit.

À la suite de l’incident, Donald Trump a exhorté Séoul à rejoindre la mission américaine dans la zone, estimant qu’« il est peut-être temps » pour la Corée du Sud de s’y associer.

Dans ce contexte, les tensions restent vives dans la région. Des médias iraniens ont affirmé lundi que deux missiles avaient frappé un navire de la marine américaine près de l’île de Jask, dans le golfe d’Oman, une information démentie par Washington.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a par ailleurs averti que tout navire ne respectant pas les règles de transit imposées par Téhéran dans le détroit d’Ormuz « sera stoppé par la force ».

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit stratégique. Depuis le 13 avril, Washington impose un blocus naval visant le trafic maritime iranien.

Un cessez-le-feu de deux semaines, entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, n’a pas permis d’aboutir à un accord durable, malgré des pourparlers directs tenus à Islamabad les 11 et 12 avril. Le président américain a depuis prolongé la trêve sans fixer de nouvelle échéance.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore