- La date des élections sera déterminée lors des discussions au sein d’une commission de la Knesset dans le cadre du projet de loi, selon le diffuseur public israélien

La coalition au pouvoir en Israël présente un projet de loi visant à dissoudre la Knesset - La date des élections sera déterminée lors des discussions au sein d’une commission de la Knesset dans le cadre du projet de loi, selon le diffuseur public israélien

AA / Istanbul / Zein Khalil

La coalition au pouvoir en Israël a présenté mercredi soir un projet de loi visant à dissoudre la Knesset (parlement) dans un contexte de crise sur la conscription des Haredim, dans ce qui est perçu comme une tentative de devancer une démarche similaire de l’opposition.

Ofir Katz, président de la coalition et membre du parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que tous les dirigeants des partis de la coalition, « ont présenté ce soir un projet de loi visant à dissoudre la 25ème Knesset », a indiqué le diffuseur public KAN.

Selon le projet de loi, la date des élections sera déterminée lors des discussions au sein d’une commission de la Knesset.

La mesure vise à réguler et rationaliser le processus de dissolution de la Knesset, a précisé KAN.

Mardi, Netanyahu a informé les membres Haredi de la Knesset qu’il rencontrait des difficultés à faire adopter un projet de loi exonérant les étudiants des yeshivas du service militaire, en raison de l’absence de majorité dans la Knesset actuelle, selon le site d’information israélien Walla.

En réponse, les Haredim ont indiqué qu’ils soutiendraient la dissolution de la Knesset et l’avancement des élections, initialement prévues fin octobre, si le projet de loi n’était pas adopté.

Peu après, le parti Yesh Atid, dirigé par le chef de l’opposition Yair Lapid, et le parti des Démocrates, dirigé par Yair Golan, ont présenté des projets de loi visant à dissoudre la Knesset, précisant qu’ils seraient soumis au vote la semaine prochaine.

Selon les observateurs, l’opposition israélienne s’aligne sur les Haredim dans cette démarche en faveur d’élections anticipées, un pas qui pourrait potentiellement évincer Netanyahu de la primature après les prochaines élections.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz