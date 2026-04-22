- Pékin affirme que cette décision reflète l’engagement en faveur du « principe d’une seule Chine » après le retrait des autorisations de survol

La Chine salue les pays africains ayant restreint l’accès aérien au dirigeant taïwanais pour son voyage en Eswatini - Pékin affirme que cette décision reflète l’engagement en faveur du « principe d’une seule Chine » après le retrait des autorisations de survol

AA / Istanbul / Saadet Gokce

La Chine a salué mercredi trois pays africains pour avoir restreint l’accès aérien à l’avion du dirigeant taïwanais William Lai Ching-te, en route vers l’Eswatini.

« La Chine félicite vivement les pays concernés pour leur engagement en faveur du principe d’une seule Chine, pleinement conforme au droit international et aux normes fondamentales régissant les relations internationales », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

William Lai a suspendu un voyage prévu en Eswatini entre mercredi et lundi après que plusieurs pays situés sur son itinéraire ont retiré leur autorisation de survol, a indiqué mardi son bureau.

Les Seychelles, Maurice et Madagascar ont « de manière inattendue et sans justification » annulé leur autorisation de survol, a déclaré le porte-parole de son bureau, Pan Men-an, attribuant cette décision à la Chine.

Le porte-parole chinois a souligné que 53 pays africains, à l’exception de l’Eswatini, ont établi des relations diplomatiques avec Pékin et « ont réitéré à de nombreuses reprises leur ferme adhésion au principe d’une seule Chine ».

« Il est très clair qu’il n’existe plus dans le monde ce qu’on appelle un "président de la République de Chine". Quiconque utilise ce titre fallacieux agit à contre-courant de l’histoire et ne fera que s’attirer le discrédit », a-t-il déclaré, en référence à Lai.

« Le principe d’une seule Chine correspond au sens de l’histoire et à la tendance de l’opinion publique, et le défendre est la bonne chose à faire. Personne ne pourra empêcher la réunification inévitable de la Chine », a-t-il ajouté, qualifiant les « tentatives séparatistes » de « vaines et vouées à l’échec ».

L’Eswatini, monarchie absolue, est le seul allié diplomatique de Taïwan en Afrique et l’un des 12 restants dans le monde.

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste, tandis que Taipei maintient sa position d’indépendance depuis 1949.

Le nombre d’alliés diplomatiques de Taïwan est passé d’environ 18 à 12 au cours de la dernière décennie.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani