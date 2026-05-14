Xi Jinping affirme que le projet de Trump de « rendre sa grandeur à l’Amérique » peut aller de pair avec le « grand renouveau de la nation chinoise », qualifiant les relations Pékin-Washington de « relation bilatérale la plus importante au monde »

La Chine et les États-Unis ne doivent « jamais compromettre » leurs relations bilatérales, déclare Xi à Trump Xi Jinping affirme que le projet de Trump de « rendre sa grandeur à l’Amérique » peut aller de pair avec le « grand renouveau de la nation chinoise », qualifiant les relations Pékin-Washington de « relation bilatérale la plus importante au monde »

AA / Istanbul / Riyaz ul Khaliq

Le président chinois Xi Jinping a affirmé jeudi que Pékin et Washington ne devaient « jamais compromettre » leurs relations bilatérales, plaidant pour un partenariat plutôt qu’une rivalité entre les deux puissances.

« Réaliser le grand renouveau de la nation chinoise et rendre sa grandeur à l’Amérique peuvent aller de pair », a déclaré Xi Jinping lors d’un banquet d’État organisé au Grand Palais du Peuple à Pékin en présence du président américain Donald Trump et de la délégation américaine. « Nous pouvons nous aider mutuellement à réussir et contribuer ensemble au bien-être du monde entier », a-t-il ajouté.

Le dirigeant chinois a insisté sur le caractère central des relations sino-américaines.

« Nous croyons tous les deux que la relation Chine–États-Unis est la relation bilatérale la plus importante du monde. Nous devons la faire fonctionner et ne jamais la compromettre », a-t-il déclaré.

Donald Trump effectue actuellement une visite d’État de trois jours en Chine, la première d’un président américain en exercice depuis neuf ans.

Les deux dirigeants ont tenu plus tôt dans la journée un sommet bilatéral qualifié de « bonne réunion » par la Maison-Blanche.

Sans mentionner directement Taïwan, Xi Jinping a évoqué le « grand renouveau de la nation chinoise », une expression régulièrement utilisée par Pékin pour désigner la réunification de Taïwan avec la Chine continentale.

« Dans cette nouvelle situation, le président Trump et moi-même sommes pleinement conscients des attentes de nos deux peuples et de la communauté internationale », a-t-il affirmé, rappelant avoir eu « plusieurs rencontres et conversations téléphoniques » avec son homologue américain afin de maintenir des relations « globalement stables ».

Qualifiant la visite de Donald Trump d’« historique », Xi Jinping a estimé que « la Chine et les États-Unis ont tout à gagner de la coopération et tout à perdre de la confrontation ».

« Nos deux pays doivent être des partenaires plutôt que des rivaux », a-t-il ajouté.

Le président chinois a également souligné que les relations sino-américaines concernaient « les intérêts des plus de huit milliards d’êtres humains dans le monde », dans un contexte international qu’il a décrit comme « changeant et turbulent ».

Selon Xi Jinping, Donald Trump a accepté de construire une « relation constructive sino-américaine fondée sur une stabilité stratégique » afin d’assurer un développement « stable, sain et durable » des liens bilatéraux et d’apporter « davantage de paix, de prospérité et de progrès au monde ».

Les deux dirigeants doivent se retrouver vendredi pour une cérémonie traditionnelle du thé ainsi qu’un déjeuner de travail avant le retour de Donald Trump aux États-Unis à bord d’Air Force One.

Le président américain est accompagné notamment du secrétaire d’État Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, une présence rare pour un chef du Pentagone lors d’une visite présidentielle en Chine.

Pete Hegseth a été aperçu échangeant avec son homologue chinois Dong Jun avant l’arrivée des deux présidents dans la salle du banquet.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore