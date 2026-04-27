La Chine « condamne les actes violents » après la fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Avril 2026•Mise à jour: 27 Avril 2026
AA / Istanbul / Riyaz ul Khaliq
La Chine a déclaré lundi s’opposer aux actes violents, après que le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont été évacués d’un événement organisé au Washington Hilton à la suite d’une fusillade survenue samedi soir.
« La Chine suit de près cette fusillade. La Chine s’oppose et condamne toujours les actes illégaux et violents », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d’un point de presse à Pékin.
Par la suite, Donald Trump a indiqué qu’un agent de sécurité avait été blessé par balle lors de l’incident survenu pendant le dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington.
L’agent a pu être sauvé.
Le suspect, identifié comme Cole Allen, a été interpellé à l’hôtel Washington Hilton.
Le ministre américain de la Justice par intérim, Todd Blanche, a déclaré qu’Allen se trouvait « à quelques pas de franchir le périmètre de sécurité » lorsqu’il a été neutralisé.
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani