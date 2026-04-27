Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont été évacués du Washington Hilton après l’incident survenu samedi soir

La Chine « condamne les actes violents » après la fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont été évacués du Washington Hilton après l’incident survenu samedi soir

AA / Istanbul / Riyaz ul Khaliq

La Chine a déclaré lundi s’opposer aux actes violents, après que le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont été évacués d’un événement organisé au Washington Hilton à la suite d’une fusillade survenue samedi soir.

« La Chine suit de près cette fusillade. La Chine s’oppose et condamne toujours les actes illégaux et violents », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d’un point de presse à Pékin.

Par la suite, Donald Trump a indiqué qu’un agent de sécurité avait été blessé par balle lors de l’incident survenu pendant le dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington.

L’agent a pu être sauvé.

Le suspect, identifié comme Cole Allen, a été interpellé à l’hôtel Washington Hilton.

Le ministre américain de la Justice par intérim, Todd Blanche, a déclaré qu’Allen se trouvait « à quelques pas de franchir le périmètre de sécurité » lorsqu’il a été neutralisé.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani