La Chine condamne le voyage du dirigeant taïwanais au Eswatini comme un « coup médiatique risible »

AA / Istanbul

Samedi, la Chine a condamné le voyage du dirigeant taïwanais Lai Ching‑te au Eswatini comme un « coup médiatique risible », affirmant que cette visite « n’a fait qu’ajouter un nouvel épisode au scandaleux séparatisme ‘indépendantiste taïwanais’ ».

« Quelques heures seulement après le séisme de Yilan, Lai Ching‑te a abandonné le peuple de Taïwan encore sous le choc de la catastrophe et s’est faufilé à bord d’un avion étranger pour ‘se faire passer’ hors de l’île, gaspillant l’argent des contribuables et accomplissant un coup médiatique risible devant le monde », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Un tremblement de terre de magnitude 5,8 a secoué le comté de Yilan à Taïwan vendredi, sans rapports immédiats de dommages humains ou matériels.

Lai serait arrivé au Eswatini samedi à bord d’un jet privé du roi d’Eswatini, quelques jours après avoir suspendu le voyage lorsque plusieurs pays ont révoqué les autorisations de survol.

Le porte-parole du bureau présidentiel taïwanais, Pan Men-an, avait lié la suspension du voyage à la Chine. Pékin, cependant, n’a pas commenté cette décision.

« Je suis arrivé aujourd’hui au Eswatini pour affirmer notre amitié de longue date. Taïwan ne sera jamais dissuadée par les pressions extérieures. Notre détermination et notre engagement reposent sur la certitude que Taïwan continuera à s’engager avec le monde, peu importe les défis rencontrés », a écrit Lai sur le réseau social américain X peu après son arrivée.

Il s’agit de sa deuxième visite à l’étranger depuis sa prise de fonction en mai 2024.

« L’acte indigne de Lai Ching‑te et de ses semblables prouve une fois de plus que le principe d’une seule Chine est depuis longtemps une norme fondamentale dans les relations internationales et un consensus international prévalent », a déclaré le porte-parole du ministère chinois.

« Peu importe comment les autorités du DPP (parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan) collaborent avec des forces extérieures et manipulent les gens, rien ne changera le fait que Taïwan fait partie de la Chine », a-t-il ajouté.

Pékin a exhorté le Eswatini et « certains autres pays » à voir où se plie l’arc de l’histoire et à cesser de servir de support aux séparatistes de l’« indépendance de Taïwan ».

Le Eswatini, une monarchie absolue, est le seul allié diplomatique de Taïwan en Afrique et l’un des 12 partenaires diplomatiques restants dans le monde.

La Chine considère Taïwan comme une « province rebelle », tandis que Taipei insiste sur son indépendance depuis 1949.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz