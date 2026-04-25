La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a récemment adopté un projet de loi visant à imposer des contrôles à l’exportation plus stricts sur les équipements utilisés pour fabriquer des puces de pointe

La Chine avertit face au projet américain de contrôle des exportations et promet de 'défendre' ses 'droits légitimes' La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a récemment adopté un projet de loi visant à imposer des contrôles à l’exportation plus stricts sur les équipements utilisés pour fabriquer des puces de pointe

AA / Istanbul

La Chine a mis en garde samedi contre un ensemble récent de projets de loi sur le contrôle des exportations introduits à la Chambre des représentants des États-Unis, visant à imposer des restrictions plus strictes sur les équipements utilisés pour fabriquer des puces de pointe, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a adopté plus tôt ce mois-ci le Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware, connu sous le nom de MATCH Act, ainsi que plusieurs autres projets de loi sur le contrôle des exportations.

Réaffirmant son opposition à « l’extension excessive du concept de sécurité nationale et à l’abus des contrôles à l’exportation », un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré que, si ces projets de loi étaient adoptés, ils porteraient gravement atteinte à l’ordre économique et commercial international et perturberaient de manière significative la stabilité de l’industrie et des chaînes d’approvisionnement mondiales de semi-conducteurs.

« La Chine suivra de près le processus législatif, évaluera attentivement l’impact sur ses intérêts et prendra des mesures résolues et nécessaires pour défendre fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », a ajouté le porte-parole.

Le président américain Donald Trump doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en mai. Le sommet, initialement prévu fin mars, a été reporté en raison de la guerre en Iran.

Les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies mondiales, restent en désaccord sur un large éventail de sujets, notamment le commerce et Taïwan.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz