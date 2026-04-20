Le président Xi Jinping a tenu un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le premier échange avec un dirigeant du Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février

La Chine appelle à un cessez-le-feu « global » et à la libre circulation dans le détroit d’Ormuz Le président Xi Jinping a tenu un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le premier échange avec un dirigeant du Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à un cessez-le-feu « global » ainsi qu’à la libre circulation des navires dans le détroit d’Ormuz, dans le contexte du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Xi Jinping a estimé que la libre circulation dans le détroit « sert les intérêts communs des pays de la région et de la communauté internationale », selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Le dirigeant chinois a également affirmé que Pékin soutient les pays de la région dans la construction d’une communauté fondée sur le « bon voisinage, le développement, la sécurité et la coopération », leur permettant de « maîtriser leur avenir et leur destin » et de promouvoir une paix et une stabilité durables.

Le président chinois a par ailleurs plaidé pour un « cessez-le-feu immédiat et global » et la cessation des hostilités, tout en soutenant les efforts visant à rétablir la paix et en réaffirmant l’engagement de la Chine en faveur d’un règlement des différends par des moyens politiques et diplomatiques.

Xi Jinping a exprimé la volonté de Pékin de « renforcer la confiance stratégique mutuelle » avec l’Arabie saoudite et de développer la coopération pratique entre les deux pays.

Il s’agit du premier échange téléphonique du président chinois avec un dirigeant du Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février.

De son côté, Donald Trump a annoncé dimanche que des représentants américains se rendraient à Islamabad pour des discussions avec des responsables iraniens.

Téhéran n’a pas encore officiellement confirmé sa participation, mais réclame la levée du blocus américain sur les ports iraniens.

Le Pakistan avait déjà accueilli une rencontre de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran les 11 et 12 avril, la première depuis la rupture des relations diplomatiques en 1979. Ces discussions, appelées « pourparlers d’Islamabad », s’étaient tenues après une médiation pakistanaise ayant permis l’instauration d’un cessez-le-feu de deux semaines entré en vigueur le 8 avril.

Des sources pakistanaises indiquent que des responsables iraniens sont attendus à Islamabad mardi.

Cependant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a déclaré que Téhéran « n’accepte ni délais ni ultimatums » dans la défense de ses intérêts nationaux.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a toutefois appelé lundi à recourir à « toutes les voies rationnelles et diplomatiques » pour apaiser les tensions, estimant que la guerre n’est dans l’intérêt de personne.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore