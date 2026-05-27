Le ministre des Affaires étrangères belge affirme que les avertissements adressés aux diplomates et aux ressortissants étrangers constituent une violation du droit international et de la Convention de Vienne

La Belgique convoque l’ambassadeur russe après des menaces liées aux frappes sur Kyiv Le ministre des Affaires étrangères belge affirme que les avertissements adressés aux diplomates et aux ressortissants étrangers constituent une violation du droit international et de la Convention de Vienne

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

La Belgique a convoqué mercredi l’ambassadeur de Russie après que Moscou a appelé le personnel diplomatique et les ressortissants étrangers à quitter Kyiv avant des frappes prévues contre la capitale ukrainienne.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a indiqué sur la plateforme sociale américaine X avoir demandé la convocation de l’ambassadeur russe en réaction à cet avertissement.

« L’annonce de la Russie appelant le personnel diplomatique et les citoyens étrangers à quitter Kyiv avant des frappes prévues est inacceptable », a déclaré Prévot. « Menacer des ambassades n’est pas de la diplomatie, c’est de l’intimidation. Et c’est une violation flagrante du droit international et de la Convention de Vienne. »

Le chef de la diplomatie belge a également réaffirmé le soutien de Bruxelles à l’Ukraine, affirmant que la Belgique maintiendrait sa présence diplomatique à Kyiv malgré ces menaces.

« La Belgique ne partira pas. Nous restons à Kyiv. Nous soutenons l’Ukraine. Et nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il déclaré.

Le ministre belge a ajouté que la Russie portait l’entière responsabilité de la guerre et a exhorté Moscou à s’engager dans de « véritables négociations de paix ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani