La Belgique convoque l’ambassadeur russe après des menaces liées aux frappes sur Kyiv

Beyza Binnur Donmez
27 Mai 2026•Mise à jour: 27 Mai 2026
AA / Genève / Beyza Binnur Donmez
La Belgique a convoqué mercredi l’ambassadeur de Russie après que Moscou a appelé le personnel diplomatique et les ressortissants étrangers à quitter Kyiv avant des frappes prévues contre la capitale ukrainienne.
Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a indiqué sur la plateforme sociale américaine X avoir demandé la convocation de l’ambassadeur russe en réaction à cet avertissement.
« L’annonce de la Russie appelant le personnel diplomatique et les citoyens étrangers à quitter Kyiv avant des frappes prévues est inacceptable », a déclaré Prévot. « Menacer des ambassades n’est pas de la diplomatie, c’est de l’intimidation. Et c’est une violation flagrante du droit international et de la Convention de Vienne. »
Le chef de la diplomatie belge a également réaffirmé le soutien de Bruxelles à l’Ukraine, affirmant que la Belgique maintiendrait sa présence diplomatique à Kyiv malgré ces menaces.
« La Belgique ne partira pas. Nous restons à Kyiv. Nous soutenons l’Ukraine. Et nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il déclaré.
Le ministre belge a ajouté que la Russie portait l’entière responsabilité de la guerre et a exhorté Moscou à s’engager dans de « véritables négociations de paix ».
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani