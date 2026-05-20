Maxime Prévot a insisté sur le caractère « inacceptable » de la situation et sur la nécessité de respecter les standards fondamentaux de dignité humaine

La Belgique convoque l’ambassadeur d’Israël après des images « choquantes » de la flottille mondiale Sumud pour Gaza Maxime Prévot a insisté sur le caractère « inacceptable » de la situation et sur la nécessité de respecter les standards fondamentaux de dignité humaine

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a dénoncé mercredi des images jugées « profondément troublantes » montrant le traitement de militants de la flottille mondiale Sumud pour Gaza détenus par Israël.

Selon lui, ces personnes auraient été maintenues captives, ligotées et contraintes de rester face contre terre, tandis qu’un ministre israélien aurait diffusé leur humiliation sur les réseaux sociaux.

Le ministre a indiqué avoir convoqué l’ambassadeur d’Israël en Belgique afin d’exprimer « l’indignation » du gouvernement belge et de demander des explications officielles. Il a également ordonné aux services diplomatiques d’obtenir un accès consulaire urgent aux ressortissants belges détenus, afin de garantir leurs droits.

Maxime Prévot a insisté sur le caractère « inacceptable » de la situation et sur la nécessité de respecter les standards fondamentaux de dignité humaine.

Enfin, il a rappelé que la situation humanitaire à Gaza reste « catastrophique » et nécessite une attention internationale accrue, assurant que la Belgique continuera d’agir sur le plan diplomatique.

Cette convocation intervient après la diffusion d’une vidéo montrant des militants de la Flottille mondiale Sumud, interceptés par Israël alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza, dans laquelle ils apparaissent contraints de s’agenouiller et exposés à des scènes jugées humiliantes.



L’initiative humanitaire, régulièrement interceptée par les autorités israéliennes en raison du blocus maritime de Gaza, a suscité de vives réactions diplomatiques en Europe, plusieurs pays ayant dénoncé un traitement « inacceptable » et exigé des explications ainsi que la protection de leurs ressortissants détenus.