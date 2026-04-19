L’Union africaine condamne la nomination d’un représentant diplomatique par Israël au Somaliland Et réaffirme l'unicité et la souveraineté de la Somalie

L’Union africaine a condamné, dimanche, la nomination d’un représentant diplomatique par Israël au Somaliland.

« La Commission de l’Union africaine exprime sa profonde préoccupation et condamne fermement les rapports faisant état de la décision d’Israël de nommer un envoyé diplomatique au soi-disant Somaliland », a indiqué un communiqué de l’Union africaine publié sur son site officiel d’information.

Réaffirmant son « respect indéfectible pour la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Somalie », l’Union africaine a, à travers le même communiqué, déclaré ne pas reconnaître « le Somaliland comme État », rappelant que dans un communiqué publié le 6 janvier 2026, son Conseil de sécurité avait déjà souligné que « toute reconnaissance unilatérale du Somaliland est nulle et non avenue » et risquerait de « compromettre la stabilité régionale ».

Samedi, des ministres des affaires étrangères de quinze pays, dont Oman, l’Égypte, la Somalie, la Türkiye et le Pakistan, ont également condamné la décision israélienne de nommer un représentant diplomatique au Somaliland. Situé dans la Corne de l’Afrique, le Somaliland est une région de la Somalie qui a déclaré son indépendance en 1991. À ce jour, il n’est reconnu que par deux entités comme État souverain, à savoir Taïwan en 2023 et Israël en 2025.