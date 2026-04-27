L’Ukraine et la BERD débloquent 35 millions de dollars pour lancer la restauration du confinement de Tchernobyl

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

L’Ukraine et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé, dimanche, un accord de 30 millions d’euros (environ 35 millions de dollars) pour la première phase de la restauration du Nouveau confinement sécurisé de Tchernobyl, conçu pour empêcher toute fuite de contaminants radioactifs.

Par ailleurs, le ministre ukrainien de l’Énergie, Denys Shmyhal, a indiqué que les partenaires avaient également annoncé des contributions initiales avoisinant les 100 millions d’euros (près de 117 millions de dollars), lors de la Conférence internationale sur la relance et la sûreté nucléaire de Tchernobyl.

« Ces fonds seront consacrés à la restauration du confinement sécurisé de la centrale nucléaire de Tchernobyl et au renforcement de la sûreté nucléaire en Ukraine », a-t-il écrit sur le réseau social américain X.

Selon Denys Shmyhal, le coût de la remise en état et du renforcement de la sécurité du confinement, après une frappe de drone russe survenue en février 2025, est estimé à environ 500 millions d’euros (585 millions de dollars), d’après des évaluations préliminaires.

À l’issue de la conférence, une déclaration conjointe a été adoptée, avec le soutien de 24 pays aux efforts de l’Ukraine visant à mobiliser des ressources pour cette restauration, a-t-il ajouté.

Dans un autre registre, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué avoir rencontré le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à l’occasion du 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.

« J’ai souligné le caractère inacceptable de toute tentative de formaliser et de légitimer la présence de la Russie à la centrale nucléaire de Zaporijia », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Les deux responsables ont également abordé les arrêts temporaires de certaines unités des centrales nucléaires, la réduction de leur production ainsi que les conséquences potentielles de ces « actions criminelles », a précisé Zelensky.

Il a en outre insisté sur la nécessité de restituer la gestion de la centrale à l’opérateur agréé et au régulateur nucléaire ukrainiens.

Enfin, l’Ukraine a affirmé, le 14 février 2025, qu’un drone russe avait frappé dans la nuit la structure du Nouveau confinement sécurisé, provoquant un incendie ayant duré plusieurs semaines et endommageant son enveloppe extérieure, sans toutefois entraîner de fuite radioactive. La Russie a rejeté ces accusations.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba