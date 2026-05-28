Bruxelles accuse quatre groupes et trois individus de « violations graves et systématiques des droits humains » contre des Palestiniens dans les territoires occupés

L’UE sanctionne des organisations de colons israéliens en Cisjordanie Bruxelles accuse quatre groupes et trois individus de « violations graves et systématiques des droits humains » contre des Palestiniens dans les territoires occupés

AA / Bruxelles / Melike Pala

L’Union européenne a imposé ce jeudi des sanctions contre quatre organisations de colons israéliens et trois individus pour « violations graves et systématiques des droits humains » à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Ces mesures ont été adoptées dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits humains, après un accord politique conclu par les ministres européens des Affaires étrangères le 11 mai, a indiqué le Conseil de l’Union européenne dans un communiqué.

Parmi les personnes et organisations sanctionnées figurent le mouvement de colonisation Nachala et sa directrice Daniella Weiss.

« Par ses activités, le mouvement encourage et facilite des actes coercitifs conduisant au déplacement forcé de Palestiniens. Les avant-postes de Nachala entravent l’accès des Palestiniens à leurs terres agricoles et de pâturage et constituent une source persistante de violences de colons », précise le communiqué.

L’UE a également sanctionné l’ONG israélienne Regavim et son directeur Meir Deutsch, accusant l’organisation de faire pression pour la démolition de biens palestiniens et de chercher à étendre le contrôle israélien sur l’ensemble de la Cisjordanie.

Selon le Conseil de l’UE, Regavim a aussi mené campagne pour la démolition d’une école primaire palestinienne financée par l’Union européenne dans le village de Jabbet al Dhib, près de Bethléem.

Les sanctions visent également l’ONG Hashomer Yosh et son président Avichai Suissa.

L’UE affirme que l’organisation coordonnait des volontaires et apportait un soutien à des « avant-postes de colonisation » violents en Cisjordanie, notamment par le recrutement de volontaires armés impliqués dans des attaques contre des Palestiniens.

L’association coopérative Amana, liée au mouvement de colons Gush Emunim, figure également sur la liste des sanctions.

L’UE estime qu’Amana a joué un rôle central dans le financement et la facilitation d’au moins 30 « avant-postes de colonisation » associés à des violences et au déplacement de communautés palestiniennes.

Dans le cadre de ces sanctions, les avoirs des personnes et entités visées dans l’Union européenne seront gelés, tandis que les individus sanctionnés seront interdits d’entrée sur le territoire des États membres.

Selon un rapport mensuel de la Commission palestinienne de résistance à la colonisation et au mur, les colons israéliens ont mené 540 attaques contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, au cours du mois d’avril.

Depuis le début de la guerre qualifiée de génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza en octobre 2023, la Cisjordanie connaît une intensification des attaques de l’armée israélienne et des colons, notamment dans les zones rurales et bédouines situées à proximité des colonies et avant-postes.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy