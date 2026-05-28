L’UE, Kallas déclare que le détroit d’Hormuz se trouve dans un « état étrange » entre la guerre et la paix

AA/Londres/Burak Bir

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne a déclaré jeudi que le détroit d’Ormuz se trouve dans un « état étrange » entre guerre et paix, en l’absence de tout accord officiel entre les parties, soulignant que la liberté de navigation est dans l’intérêt de tous.

S’exprimant en marge d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Limassol, dans l’administration chypriote grecque, Kaja Kallas a indiqué que la situation au Moyen-Orient ainsi que la guerre en Ukraine figurent parmi les principales priorités des discussions.

Elle a évoqué l’espoir d’un accord concernant le détroit, tout en précisant qu’aucun progrès concret n’avait encore été réalisé.

« Le détroit d’Ormuz se trouve dans une situation étrange, entre guerre et paix », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne.

Elle a insisté sur le fait qu’il est « dans l’intérêt de tous » de garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique, rappelant que toute perturbation entraîne un coût élevé pour l’ensemble des acteurs concernés.

Kaja Kallas a ajouté que les ministres aborderont également la situation au Moyen-Orient, ses conséquences, ainsi que les moyens de renforcer la coopération européenne sur ces questions.

Elle a enfin indiqué que la guerre en Ukraine et d’éventuelles négociations seront aussi discutées, estimant toutefois qu’il s’agit d’un « piège » tendu par la Russie pour influencer le débat sur les interlocuteurs à engager, Moscou décidant déjà, selon elle, « qui est jugé approprié » pour de telles discussions.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir