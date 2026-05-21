Le siège sera installé dans le bâtiment de l’Agora, à proximité des gares Lille-Flandres et Lille-Europe

L’UE choisit Lille pour accueillir sa future autorité douanière européenne Le siège sera installé dans le bâtiment de l’Agora, à proximité des gares Lille-Flandres et Lille-Europe

AA/Istanbul/ Sanaa Amir

La ville du nord de la France, Lille a été choisie pour accueillir le siège de la future Autorité douanière de l’Union européenne, une décision présentée comme un succès pour la métropole et pour la France face à plusieurs candidatures concurrentes, dont Rome.

Le siège sera installé dans le bâtiment de l’Agora, à proximité des gares Lille-Flandres et Lille-Europe. La nouvelle agence européenne aura pour mission de renforcer la coordination entre les 27 États membres face à l’essor du commerce en ligne et des trafics transfrontaliers.

Elle devra notamment harmoniser les pratiques douanières, améliorer le partage d’informations et renforcer la protection des citoyens et des entreprises au sein du marché unique.

Lille a été retenue pour ses atouts logistiques et géographiques, notamment sa proximité avec Bruxelles, Paris et Londres, ainsi que des grands ports d’Anvers et d’Amsterdam. La présence d’institutions spécialisées comme l’École des douanes de Tourcoing a également pesé dans le choix final.

Le déploiement de l’agence sera progressif, avec environ 80 agents attendus en 2028, puis jusqu’à 250 d’ici 2034. Un dispositif d’accueil est prévu pour les personnels internationaux via un guichet unique, couvrant logement, santé et scolarité.

« Heureux de célébrer aujourd’hui l’attribution à Lille du siège de la nouvelle Autorité douanière de l’Union européenne. Soyons très fiers de ce succès collectif. Ce qui se jouera à Lille, c’est le renforcement de cette Europe qui protège, qui contrôle ses frontières et qui fait respecter ses normes par tous, y compris les plateformes de e-commerce. Nous renforçons ainsi notre souveraineté européenne et la confiance dans le marché unique de l’UE », a écrit le président français Emmanuel Macron sur le réseau social américain X.

Des retombées économiques sont attendues pour la métropole, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce et de la logistique.