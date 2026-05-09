Les dirigeants du bloc soulignent l’unité, la paix et les valeurs européennes communes

L’UE célèbre le 76ème anniversaire de la déclaration Schuman à l’occasion de la Journée de l’Europe Les dirigeants du bloc soulignent l’unité, la paix et les valeurs européennes communes

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

L’Union européenne a célébré samedi le 76ème anniversaire de la déclaration Schuman, le document fondateur qui a ouvert la voie à l’intégration européenne et à la création éventuelle de l’Union européenne (UE).

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré que la Journée de l’Europe appartient à tous les Européens et a souligné les réalisations obtenues grâce à l’action collective.

« Aujourd’hui, nous célébrons notre projet européen commun et ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble », a écrit Costa sur la plateforme américaine X.

« Unis dans la diversité, nous continuons à construire notre avenir commun de paix, de liberté et d’opportunité », a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décrit la Journée de l’Europe comme une célébration à la fois des valeurs européennes et des citoyens européens.

« Aujourd’hui, nous célébrons tout ce que représente l’Europe », a écrit Von der Leyen sur X.

« Et nous célébrons chacun d’entre nous, les citoyens de l’Europe. Car tous ensemble, nous sommes l’Europe », a-t-elle ajouté.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, a proposé la création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier visant à renforcer la coopération et à prévenir de futures guerres dans l’Europe d’après-guerre.

La déclaration est largement considérée comme le premier pas formel vers la création de l’UE.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz