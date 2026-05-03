Le droit international est clair : les journalistes doivent être protégés en toutes circonstances », déclare la cheffe de la diplomatie

L’UE appelle à une enquête approfondie sur les meurtres de journalistes dans les zones de conflit Le droit international est clair : les journalistes doivent être protégés en toutes circonstances », déclare la cheffe de la diplomatie

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a appelé dimanche à l’ouverture d’une enquête complète sur les meurtres de journalistes dans les zones de conflit, notamment en Ukraine, à Gaza, au Liban et dans certaines régions d’Afrique.

Dans une déclaration publiée au nom de l’Union européenne à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Kallas a souligné que l’année 2025 avait été la plus meurtrière pour les journalistes dans le monde, ajoutant que les assassinats, blessures et menaces à leur encontre « deviennent une réalité choquante ».

« Les meurtres de journalistes et de professionnels des médias; comme nous l’avons constaté dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et dans les conflits actuels au Moyen-Orient, récemment à Gaza et au Liban, ainsi qu’en Afrique; doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et les responsables doivent être traduits en justice », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, Kallas a insisté sur la nécessité d’une presse libre, rappelant que les médias indépendants constituent une « pierre angulaire de toute société démocratique ».

« Le droit international est clair : les journalistes doivent être protégés en toutes circonstances. Ils doivent pouvoir exercer leur travail librement, sans ingérence indue, ni crainte de violences, de harcèlement, d’intimidation, de persécution ou d’expulsion », a-t-elle ajouté.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba