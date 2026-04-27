L’ONU signale une forte hausse des tirs israéliens au sud de la Ligne bleue au Liban

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’Organisation des Nations unies (ONU) a annoncé lundi avoir enregistré 299 incidents de tirs provenant des forces israéliennes au sud de la Ligne bleue au Liban, soit « l’un des volumes les plus élevés » observés depuis le cessez-le-feu du 17 avril.

Dans ce contexte, évoquant la zone d’opération des forces israéliennes, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré lors d’une conférence de presse que « hier, nos Casques bleus ont signalé 299 incidents de tirs provenant du sud de la Ligne bleue », précisant que cela constitue « l’un des niveaux les plus élevés depuis la cessation des hostilités ».

Par ailleurs, M. Dujarric a indiqué qu’aucune roquette n’avait été détectée se dirigeant du nord vers le sud, tout en soulignant que la Force intérimaire des Nations unies au Liban, UNIFIL, a observé l’interception d’un projectile par les forces israéliennes.

En outre, des affrontements entre les forces israéliennes et Hezbollah ont également été signalés par les forces de maintien de la paix de l’ONU.

« Nous continuons d’appeler toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter la cessation des hostilités convenue », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée de lundi, l’armée israélienne a affirmé qu’un drone du Hezbollah avait explosé à proximité de ses forces dans le sud du Liban, tandis qu’un autre appareil a été intercepté, précisant qu’aucune victime n’était à déplorer.

Selon des chiffres officiels libanais, plus de 2 500 personnes ont été tuées et plus de 1,6 million ont été déplacées par les attaques israéliennes à travers le Liban depuis le 2 mars.

Un cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël a été instauré le 17 avril, bien que Tel-Aviv l’ait violé à plusieurs reprises.

Enfin, jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré que le Liban et Israël avaient convenu de prolonger la trêve de trois semaines supplémentaires, à l’issue d’un second cycle de discussions entre les deux parties à Washington.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba