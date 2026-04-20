Les Casques bleus de l’ONU continuent d’observer des tirs d’artillerie et des opérations de démolition menés par les forces israéliennes en plusieurs points du sud du Liban, a indiqué le porte-parole de l'ONU

L’ONU fait état de plus de 350 000 déplacés et de 177 enfants tués au Liban depuis mars Les Casques bleus de l’ONU continuent d’observer des tirs d’artillerie et des opérations de démolition menés par les forces israéliennes en plusieurs points du sud du Liban, a indiqué le porte-parole de l'ONU

L’ONU a alerté lundi sur le lourd bilan humain au Liban, où au moins 177 enfants ont été tués et plus de 350 000 personnes déplacées depuis début mars.

« Selon les autorités libanaises, depuis le 2 mars, au moins 177 enfants ont été tués et plus de 700 blessés », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point presse. Il a précisé que « plus de 350 000 personnes ont été contraintes de fuir, beaucoup trouvant refuge dans des conditions de surpeuplement et avec un accès limité aux services de base ».

La situation du cessez-le-feu demeure « fragile », a-t-il ajouté, soulignant que les Casques bleus continuent d’observer des tirs d’artillerie et des opérations de démolition menées par les forces israéliennes dans plusieurs zones du sud du Liban.

Stéphane Dujarric a appelé « toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à respecter pleinement le cessez-le-feu ».

Il s’est également inquiété des restrictions imposées aux déplacements des Casques bleus, estimant qu’elles entravent les efforts « pour ravitailler nos positions le long de la Ligne bleue », et a exhorté « toutes les parties à garantir la libre circulation des convois de maintien de la paix de l’ONU ».

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme