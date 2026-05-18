Ajith Sunghay, responsable du bureau des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, affirme que les violences commises par les colons visent à provoquer le déplacement forcé des Palestiniens

L’ONU estime que la distinction entre violence des colons et violence de l’État « s’amenuise » en Cisjordanie Ajith Sunghay, responsable du bureau des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, affirme que les violences commises par les colons visent à provoquer le déplacement forcé des Palestiniens

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

Le responsable du bureau des droits de l’homme de l’ONU dans le territoire palestinien occupé a averti lundi que la distinction entre la violence des colons et la violence de l’État en Cisjordanie occupée « s’amenuise de plus en plus », dénonçant l’absence de responsabilité pour les attaques visant les Palestiniens.

S’exprimant lors d’un point presse à Genève, Ajith Sunghay a indiqué que des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) participeraient de plus en plus à des attaques de colons.

« Nous avons en réalité vu des membres des FDI se joindre aux colons et attaquer des communautés palestiniennes. Les FDI ne se contentent pas de rester à l’écart », a déclaré Sunghay, soulignant la difficulté de distinguer entre colons et forces armées israéliennes, « car de nombreux soldats sont eux-mêmes des colons ».

« La distinction entre la violence des colons et la violence de l’État, je pense, s’amenuise de plus en plus », a-t-il ajouté en réponse à une question d’Anadolu.

Sunghay a également critiqué ce qu’il a décrit comme une absence de responsabilité concernant les violences des colons.

« Il n’y a eu aucune responsabilité. Nous ne voyons ni arrestations, ni poursuites, ni sanctions », a-t-il affirmé. « Ils bénéficient d’une protection. Ils sont capables de s’emparer de terres sans conséquence. Ainsi, avec toutes ces explications, l’action de l’État et celle des colons se confondent. »

Interrogé par Anadolu sur les moyens de faire pression sur Israël pour changer la situation sur le terrain, Sunghay a estimé que les États membres devraient réévaluer leurs relations bilatérales avec Israël.

« Nous attendons, comme le Haut-Commissaire l’a appelé à de nombreuses reprises, que les États membres exercent des pressions sur Israël et examinent également leurs relations bilatérales avec Israël afin de voir comment elles peuvent être utilisées pour changer la situation sur le terrain », a-t-il déclaré.

Qualifiant la violence des colons d’« outil de déplacement forcé des Palestiniens et d’expansion des colonies et des colons », Sunghay a renvoyé à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice appelant Israël à mettre fin à l’occupation et à démanteler les colonies.

« La responsabilité est extrêmement importante », a-t-il conclu, soulignant que des questions plus larges doivent également être abordées.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani