« Nous espérons fermement que le dialogue entre les États-Unis et la République islamique d’Iran reprendra », a déclaré le porte-parole

L’ONU appelle à une diplomatie « pleinement engagée » à l’approche de l’échéance du cessez-le-feu avec l’Iran « Nous espérons fermement que le dialogue entre les États-Unis et la République islamique d’Iran reprendra », a déclaré le porte-parole

L’ONU a exprimé mardi l’espoir qu’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran soit prolongé au-delà de son échéance fixée à minuit GMT, appelant à une reprise du dialogue.

Interrogé sur les échanges menés par le secrétaire général Antonio Guterres avec les parties au conflit et les acteurs régionaux à l’approche de cette échéance, son porte-parole Stéphane Dujarric a déclaré lors d’un point de presse que « le secrétaire général, ainsi que son envoyé personnel, poursuivent de multiples contacts ».

« Nous espérons fermement que le dialogue entre les États-Unis et la République islamique d’Iran reprendra, que le cessez-le-feu sera prolongé et que la voie diplomatique sera pleinement engagée », a-t-il ajouté.

Les tensions dans la région se sont intensifiées après les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. En réponse, Téhéran a lancé des frappes de représailles visant Israël et des pays de la région accueillant des installations américaines.

Le Pakistan a accueilli un premier cycle de pourparlers de paix le 11 avril, après avoir facilité un cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 8 avril, dont l’expiration est prévue mercredi. Un second round de négociations à Islamabad est attendu cette semaine.