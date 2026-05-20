Vidéo publiée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Ben-Gvir montre des militants détenus, menottés avec des attaches en plastique et forcés de s’agenouiller

L’Irlande « choquée et indignée » par une vidéo montrant le traitement israélien des militants de la flottille pour Gaza Vidéo publiée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Ben-Gvir montre des militants détenus, menottés avec des attaches en plastique et forcés de s’agenouiller

La ministre irlandaise des Affaires étrangères a exprimé mercredi son inquiétude après la diffusion d’images montrant ce qu’il a qualifié de traitement inapproprié par Israël de militants de la flottille mondiale Sumud détenus, et a exigé leur libération immédiate.

« Je suis choquée et indignée par les images diffusées par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans lesquelles des participants illégalement détenus de la flottille mondiale Sumud, dont des citoyens irlandais, ne sont en aucun cas traités avec la dignité ou le respect appropriés », a déclaré Helen McEntee dans un communiqué.

Elle a indiqué que l’ambassade d’Irlande en Israël a demandé des assurances immédiates sur le fait que la sécurité et le bien-être de tous les citoyens irlandais soient garantis et qu’ils bénéficient de toutes les protections auxquelles ils ont droit en vertu du droit international.

« J’ai également exigé leur libération immédiate », a ajouté McEntee, précisant qu’elle assure aux familles et aux proches que les citoyens irlandais recevront toute l’assistance consulaire nécessaire dès que l’accès leur sera accordé.

La déclaration de la ministre intervient après la publication par Ben-Gvir d’une vidéo légendée « Welcome to Israel » « Bienvenue en Israël », montrant des militants détenus, capturés par les forces israéliennes dans les eaux internationales, menottés et contraints de s’agenouiller.

La flottille humanitaire mondiale Sumud a indiqué mardi que les 50 navires de son convoi d’aide avaient été saisis par Israël. Ensemble, ils transportaient 428 personnes de 44 pays après avoir quitté Marmaris, en Türkiye, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien jugé illégal imposé à Gaza depuis 2007.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani