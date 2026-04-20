Saeed Khatibzadeh déclare que « le facteur temps ne doit pas mettre l'Iran sous pression »

L’Iran n'acceptera rien au-delà du droit international, affirme le vice-ministre des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh déclare que « le facteur temps ne doit pas mettre l'Iran sous pression »

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que Téhéran n'accepterait aucune condition dépassant le cadre du droit international dans ses relations avec les États-Unis.

S'exprimant lors d'un entretien avec le diffuseur d'État IRIB, Khatibzadeh a affirmé : « Le temps ne devrait pas placer l'Iran sous pression. »

Il a ajouté que les responsables iraniens, notamment le président du Parlement Mohammad Bagher Qalibaf et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, ont déjà présenté ce qu'il a décrit comme des « propositions équitables et pratiques » dans le cadre des droits légaux de l'Iran.

Khatibzadeh a également souligné que de nombreuses déclarations de responsables américains sont destinées à un public intérieur et à influencer les marchés, plutôt qu'à refléter une approche politique cohérente.

Il a insisté sur le fait que la stratégie de l'Iran n'est pas dictée par la rhétorique américaine, qu'elle soit positive ou négative, et a réitéré que Téhéran « n'acceptera rien au-delà du droit international ».

Le vice-ministre a également souligné que la diplomatie demeure la seule voie viable pour résoudre les crises, appelant les États-Unis à abandonner ce qu'il a qualifié d'« approche maximaliste » et à s'engager avec l'Iran sur la base du respect mutuel.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh