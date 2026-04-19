Les discussions avec les États-Unis n’auront pas lieu tant qu’un blocus naval restera en vigueur, selon l’agence semi-officielle Tasnim

L’Iran n’a pas encore décidé d’envoyer une délégation de négociateurs au Pakistan Les discussions avec les États-Unis n’auront pas lieu tant qu’un blocus naval restera en vigueur, selon l’agence semi-officielle Tasnim

AA / Istanbul / Mohammed Sio

L’Iran n’a pas encore décidé d’envoyer une délégation de négociateurs au Pakistan, estimant que des pourparlers avec les États-Unis ne pourront pas avoir lieu tant qu’un blocus naval est en vigueur, rapporte l’agence semi-officielle iranienne Tasnim.

Selon cette source, les échanges de messages entre Téhéran et Washington se poursuivent depuis ces derniers jours par l’intermédiaire du Pakistan, à la suite de la première série de négociations tenue le week-end dernier. Ces échanges constitueraient, toujours selon Tasnim, la continuité du même processus engagé lors de cette première phase.

« L’équipe de négociation iranienne a souligné que tant que la déclaration du président américain Donald Trump concernant un blocus naval de l’Iran restera en vigueur, aucune négociation ne pourra avoir lieu », précise l’agence.

De son côté, un responsable de la Maison Blanche a indiqué à Anadolu que le vice-président américain JD Vance ainsi que les émissaires spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner doivent se rendre au Pakistan pour des discussions sur l’Iran.

Le président américain Donald Trump a également déclaré à Fox News que des réunions sont prévues mardi à Islamabad, avec une possible prolongation jusqu’à mercredi.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est fortement perturbé depuis le début du conflit entre les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, et l’instauration d’un blocus naval américain le 13 avril.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore