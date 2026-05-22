- Téhéran qualifie cette décision de nouvel exemple du mépris américain pour le droit international et la Charte des Nations unies

L’Iran condamne les sanctions américaines visant l’ambassadeur désigné au Liban - Téhéran qualifie cette décision de nouvel exemple du mépris américain pour le droit international et la Charte des Nations unies

AA / Istanbul / Rania Abushamala

L’Iran a condamné vendredi les nouvelles sanctions américaines visant son ambassadeur désigné au Liban, ainsi que plusieurs responsables politiques, militaires et sécuritaires libanais.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé les sanctions imposées par le département du Trésor américain contre Mohammad Reza Sheibani, les qualifiant d’« illégales et injustifiées ».

Le ministère a estimé que cette décision constitue « un nouvel exemple de l’illégalité et du mépris de l’establishment dirigeant américain envers les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies, notamment le principe du respect de la souveraineté nationale des États ».

Téhéran a également condamné les sanctions américaines visant plusieurs députés du Hezbollah au Parlement libanais, des responsables du mouvement Amal ainsi que plusieurs responsables militaires et sécuritaires libanais.

Jeudi, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à neuf personnes accusées d’avoir permis au Hezbollah de « porter atteinte à la souveraineté du Liban » et les a désignées pour « obstruction au processus de paix au Liban et entrave au désarmement » du mouvement.

Parmi les personnes sanctionnées figurent les députés du Hezbollah Ibrahim al-Moussawi, Hussein Al-Hajj Hassan et Hassan Fadlallah, ainsi que l’ancien ministre Mohammed Fneish. Des responsables militaires et sécuritaires libanais sont également visés par Washington, qui les accuse d’avoir partagé « des renseignements importants » avec le Hezbollah.

Cette décision intervient alors qu’Israël poursuit ses attaques contre le Liban malgré le cessez-le-feu négocié sous médiation américaine, officiellement entré en vigueur le 17 avril avant d’être prolongé jusqu’au début du mois de juillet.

Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive de grande ampleur contre le Liban ayant fait 3 073 morts, 9 362 blessés et plus de 1,6 million de déplacés, soit environ un cinquième de la population du pays, selon les autorités libanaises.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir