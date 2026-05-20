Le Corps des gardiens de la révolution islamique affirme que Téhéran n’a pas encore utilisé l’ensemble de ses capacités contre ses adversaires

L’Iran avertit qu’une nouvelle attaque des États-Unis et d’Israël pourrait étendre le conflit au-delà de la région Le Corps des gardiens de la révolution islamique affirme que Téhéran n’a pas encore utilisé l’ensemble de ses capacités contre ses adversaires

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a averti mercredi que toute nouvelle attaque des États-Unis et d’Israël contre l’Iran pourrait déclencher un conflit plus large dépassant le cadre régional.

Dans un communiqué relayé par l’agence iranienne Tasnim, le CGRI a affirmé que Washington et Israël n’avaient pas tiré les leçons de ce qu’il qualifie de défaites stratégiques répétées face à Téhéran.

Le corps militaire iranien a soutenu que, malgré des attaques menées avec « toutes les capacités des deux armées les plus coûteuses du monde », l’Iran n’avait pas encore utilisé l’ensemble de ses moyens contre ses adversaires.

« Si une agression contre l’Iran se répétait, la guerre régionale qui avait été annoncée s’étendra cette fois au-delà de la région », indique le communiqué.

Le CGRI a également menacé d’infliger des « coups écrasants » dans des lieux « que vous ne pouvez pas imaginer ».

« Nous sommes des hommes de guerre et vous verrez notre puissance sur le champ de bataille, et non dans des déclarations creuses ou sur des pages virtuelles », ajoute le texte.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir reporté une attaque contre l’Iran à la demande de plusieurs dirigeants du Golfe.

Le Pakistan a, de son côté, indiqué travailler à la relance des efforts diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis, à la suite du cessez-le-feu conclu le 8 avril.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore