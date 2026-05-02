L’Iran affirme que les États-Unis ne respectent pas le traité de non-prolifération nucléaire

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

La mission iranienne auprès de l’ONU a déclaré samedi que les États-Unis ne respectent pas le traité de non-prolifération nucléaire, qualifiant leur comportement d’« hypocrite ».

« Depuis 56 ans, les États-Unis, détenteurs de milliers d’ogives nucléaires et principaux proliférateurs de telles armes, sont en violation manifeste de leurs obligations en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaire prévues aux articles I et VI du TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires) », a déclaré la mission permanente de l’Iran auprès de l’ONU dans un communiqué.

« Les États-Unis ne doivent bénéficier d’aucune couverture pour leur comportement scandaleux et hypocrite », a ajouté le communiqué publié sur le réseau social américain X.

« Sur le plan légal, il n’existe aucune restriction sur le niveau d’enrichissement de l’uranium, tant que cela se fait sous la supervision de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), comme c’était le cas pour l’Iran », a précisé la mission.

La 11ᵉ Conférence d’examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires se tient actuellement à New York, rassemblant des diplomates dans un contexte de préoccupations accrues concernant les risques nucléaires et la concurrence stratégique.

Cette déclaration intervient alors qu’un blocage persiste entre les États-Unis et l’Iran, les négociations visant à mettre fin de façon permanente au conflit restant au point mort.

Selon des informations, l’Iran a proposé de rouvrir le détroit d’Ormuz tout en reportant les discussions sur son programme nucléaire à une date ultérieure.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis sécuriseraient le stock d’uranium enrichi de l’Iran « d’une manière ou d’une autre », affirmant : « soit ils nous le donneront, soit nous le prendrons ».

Les efforts de l’organe de contrôle nucléaire entravés

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré mercredi que les efforts de vérification de l’organe de contrôle avaient été entravés par les conditions de sécurité sur le terrain.

Il a indiqué que les inspecteurs devaient visiter une installation nucléaire iranienne récemment déclarée le 13 juin de l’année dernière, mais que des frappes américano-israéliennes ont commencé le même jour.

« L’accès devait avoir lieu le 13 juin, le jour où les attaques ont commencé », a-t-il déclaré, ajoutant que le calendrier rendait l’inspection impossible.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre les alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, suivi de pourparlers à Islamabad les 11 et 12 avril, mais aucun accord n’a été conclu.

Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz