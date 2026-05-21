La nouvelle visite du ministre pakistanais de l’Intérieur à Téhéran vise à faciliter les échanges de messages entre l’Iran et les États-Unis, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

L’Iran affirme avoir reçu les « points de vue » américains via le Pakistan et les examine actuellement La nouvelle visite du ministre pakistanais de l’Intérieur à Téhéran vise à faciliter les échanges de messages entre l’Iran et les États-Unis, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

L’Iran a indiqué avoir reçu les « points de vue » de la partie américaine et être en train de les examiner, a déclaré mercredi soir le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, cité par l’agence officielle IRNA.

Selon Baghaei, plusieurs séries d’échanges de messages ont déjà eu lieu sur la base d’une proposition iranienne en 14 points.

« Nous avons reçu les points de vue américains, et ils sont actuellement à l’étude », a-t-il affirmé à la télévision d’État iranienne.

Le porte-parole a ajouté que la nouvelle visite à Téhéran du ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, vise à faciliter les échanges de messages entre l’Iran et les États-Unis.

Mohsin Naqvi est arrivé mercredi dans la capitale iranienne pour sa deuxième visite en moins d’une semaine, selon la télévision publique iranienne IRIB.

Plus tard dans la journée de mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations étaient entrées dans leur « phase finale », tout en affirmant ne pas être « pressé » de parvenir à un accord.

Selon plusieurs sources gouvernementales pakistanaises proches du dossier et citées par Anadolu, les discussions fragiles entre Washington et Téhéran sont entrées dans une phase sensible après l’échange de nouvelles propositions cette semaine.

La dernière proposition américaine offrirait à l’Iran des « incitations légèrement meilleures » que les précédentes offres, sans que davantage de détails n’aient été communiqués.

D’après ces sources, la proposition aborde notamment la question des avoirs iraniens gelés ainsi que des sanctions internationales imposées à Téhéran.

Elles précisent toutefois que Washington n’a accordé « aucune nouvelle concession » concernant le programme nucléaire iranien, qui demeure le principal obstacle à un accord.

Dans le cadre d’une proposition iranienne en 14 points précédemment révélée par Anadolu, Téhéran souhaite engager des négociations distinctes sur son programme nucléaire, y compris sur la question de l’uranium enrichi, dans un délai de 30 jours après l’instauration d’un cessez-le-feu permanent.

Washington exige pour sa part que le dossier nucléaire soit « discuté et réglé » avant tout accord définitif sur un cessez-le-feu.

La proposition portant sur un « mécanisme de supervision par une tierce partie » reste également en discussion, principalement du côté iranien, ont ajouté les sources.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore