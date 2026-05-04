Le navire n’a pas pu poursuivre sa route et « a été contraint de faire demi-tour et de quitter la zone », selon l’agence Fars News Agency, citant des sources locales

L’Iran affirme avoir frappé un navire de la marine des États-Unis près de l’île de Jask Le navire n’a pas pu poursuivre sa route et « a été contraint de faire demi-tour et de quitter la zone », selon l’agence Fars News Agency, citant des sources locales

L’Iran a affirmé lundi que deux missiles ont frappé un navire de la marine des États-Unis près de l’île de Jask, dans le sud du pays, après que celui-ci a ignoré des avertissements lui enjoignant de s’arrêter, selon l’agence semi-officielle Fars News Agency.

« Le navire, qui naviguait aujourd’hui dans le détroit d’Ormuz en violation des règles de circulation et de sécurité maritime à proximité de Jask, a été pris pour cible par une attaque de missiles après avoir ignoré un avertissement de la marine de la République islamique d’Iran », a rapporté l’agence, citant des sources locales.

Selon la même source, le bâtiment n’a pas été en mesure de poursuivre sa route et « a été contraint de faire demi-tour et de quitter la zone ».

Aucune précision n’a été fournie sur l’étendue des dégâts ni sur d’éventuelles victimes.

Plus tôt, les Gardiens de la révolution iraniens avaient averti que tout navire violant les protocoles de transit imposés par Téhéran dans le détroit d’Ormuz « serait stoppé par la force ».

Aucune réaction immédiate n’a été communiquée par les États-Unis.

Les États-Unis et Israël avaient lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, dans un contexte marqué par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Depuis le 13 avril, Washington applique un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines avait été annoncé le 8 avril sous médiation du Pakistan, suivi de discussions directes le 11 avril à Islamabad, sans qu’un accord durable n’ait été trouvé.

Le président américain Donald Trump a par la suite prolongé la trêve sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore