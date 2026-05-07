L’Institut monétaire africain (Ima) officiellement lancé en septembre 2026

AA/ Dakar/ Alioune Ndiaye

Des officiels ont annoncé jeudi, à l’occasion de la réunion du bureau de l’association des banques centrales africaines (Abca) à Dakar, le lancement officiel de l’Institut monétaire africain (IMA) en septembre 2026.

Porté par l’Abca, l’IMA dont les statuts ont été adoptés le 15 février 2026 par les chefs d’état et de gouvernement de l’union africaine (Ua) constitue un organe transitoire chargé de préparer la mise en place de la banque centrale africaine (Bca) et d’une monnaie unique africaine.

« Aujourd’hui, l’association des banques centrales africaines fait face à son destin en mettant au centre de ses réflexions un enjeu stratégique, l’Ima dont l’opérationnalisation d’ici le mois de septembre 2026 constitue une étape décisive pour assurer progressivement la transition institutionnelle vers une union monétaire continentale », a indiqué Yvon Sana Bangui, président de l’Abca lors de la rencontre organisée au siège de la banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).

Bangui, par ailleurs gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) considère la structure comme un déterminant central de la marche vers l’intégration monétaire et financière. Il a ainsi appelé les banques centrales à une implication impérative pour un démarrage effectif à bonne date des activités fondamentales de l’institut monétaire africain.

« Nous avons préparé et disséminé un calendrier rigoureux pour guider nos actions collectives pour garantir que chaque jalon soit franchi avec succès d'ici à septembre », a souligné Francisca Tatchouop Belobe, commissaire chargé du développement économique, du commerce, du tourisme, de l’industrie et des mines de la commission de l’Union africaine.

« Nous maintenons fermement le cap pour un lancement opérationnel de l’Ima en septembre 2026. Le processus de constitution du Conseil est en cours et j’exhorte l’Abca à finaliser la nomination de ses membres », a-t-elle insisté, faisant savoir que l’Ima aura son siège à Abuja (Nigeria).

« L’Ima est le point indispensable vers la banque centrale africaine. Il doit être doté de ressources à la hauteur de nos ambitions pour atteindre l’objectif ultime de convergence macroéconomique à l’échelle continentale », a-t-elle encore fait valoir.

Selon le document remis par les organisateurs, la rencontre est l’occasion pour le Bureau d’examiner les propositions relatives à la structure organisationnelle et au budget de l’Institut, ainsi que les versions actualisées des scénarios budgétaires incluant l’estimation des coûts globaux, en vue de leur transmission aux banques centrales membres de l’association pour observations complémentaires.

L’Abca regroupe 41 banques centrales membres et œuvre pour la coopération monétaire et financière sur le continent. Elle collabore étroitement avec la Cua particulièrement dans le cadre du projet de création de la banque centrale africaine qui devrait in fine conduire à la mise en place d’une monnaie unique africaine telle que déclinée par l’Union africaine dans l’agenda 2063.