Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a indiqué que son ministère condamnait les « fausses accusations, menaces et provocations délibérées » de la Russie.

L’Estonie convoque un diplomate russe pour une « campagne de désinformation » contre les États baltes Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a indiqué que son ministère condamnait les « fausses accusations, menaces et provocations délibérées » de la Russie.

AA/Istanbul/ Necva Tastan Sevinc



L’Estonie a annoncé jeudi avoir convoqué le chargé d’affaires par intérim de la Russie afin de protester contre ce qu’elle qualifie de « campagne de désinformation » menée par Moscou contre l’Estonie et la région balte.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a indiqué que son ministère condamnait les « fausses accusations, menaces et provocations délibérées » de la Russie.

« Soyons parfaitement clairs : l’Estonie n’a pas permis que son territoire ou son espace aérien soient utilisés pour des attaques contre la Russie. Ces affirmations sont fausses et la Russie le sait », a écrit Tsahkna sur le réseau social américain X.

Il a ajouté que l’apparition de drones dans la région balte constituait « une conséquence directe de la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine ».

« L’Ukraine a le droit de se défendre contre l’agresseur et de frapper des cibles militaires alimentant la machine de guerre russe », a-t-il déclaré.

Margus Tsahkna a également affirmé que l’Estonie ne se laisserait « pas intimider par la propagande ou les menaces », ajoutant qu’« une menace contre un allié de l’Otan est une menace contre l’ensemble de l’Alliance, et nos alliés restent unis à nos côtés ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir