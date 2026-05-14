L’Espagne et le Koweït discutent des relations bilatérales et de la situation au Moyen-Orient

Burak Bir
14 Mai 2026•Mise à jour: 14 Mai 2026
AA / Londres / Burak Bir
Le ministre espagnol des Affaires étrangères et son homologue koweïtien ont discuté jeudi des relations bilatérales ainsi que des évolutions au Moyen-Orient lors d’une rencontre à Madrid.
Jose Manuel Albares et Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah se sont rencontrés dans la capitale espagnole pour renforcer les relations bilatérales, leur première rencontre depuis la nomination d’Al-Sabah en février 2026, a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères sur le réseau social américain X.
Lors de la rencontre, Albares a exprimé la solidarité de l’Espagne avec le peuple koweïtien « face aux attaques injustifiées de l’Iran ».
Le ministère a indiqué qu’Albares a exhorté toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à travailler en vue d’une solution négociée au conflit régional.
« La réunion a également abordé la grave situation humanitaire à Gaza et la montée de la violence en Cisjordanie », ajoute le communiqué.
L’Espagne continue d’affirmer que la solution à deux États est la seule voie vers une paix et une stabilité durables au Moyen-Orient, a-t-il souligné.
« L’Espagne et le Koweït renforcent leur coopération dans des domaines clés : affaires politiques, commerce et investissements, sécurité et défense, échanges culturels et entre populations, énergie. »
Le communiqué mentionne également que la relation bilatérale possède un potentiel de croissance significatif.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz