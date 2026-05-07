Le chef du gouvernement espagnol salue la rapporteuse spéciale de l’ONU comme « une voix qui défend la conscience du monde »

L’Espagne décerne une haute distinction civile à Francesca Albanese pour la documentation des crimes à Gaza Le chef du gouvernement espagnol salue la rapporteuse spéciale de l’ONU comme « une voix qui défend la conscience du monde »

AA / Madrid / Alyssa McMurtry



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a remis jeudi l’Ordre du mérite civil à Francesca Albanese, en reconnaissance de son travail de documentation des violations du droit international dans la bande de Gaza.

Pedro Sanchez a reçu Francesca Albanese à Madrid, où les deux responsables ont évoqué la situation en Palestine, l’importance du droit international ainsi que « la nécessité d’une fin immédiate des violences et de la construction d’une paix durable fondée sur la dignité et l’humanité », selon un communiqué du gouvernement espagnol.

« La responsabilité publique implique également l’obligation morale de ne pas détourner le regard », a écrit Sanchez sur les réseaux sociaux, saluant Albanese comme « une voix qui défend la conscience du monde ».

L’Ordre du mérite civil figure parmi les plus hautes distinctions civiles espagnoles. Il récompense des citoyens espagnols et étrangers pour des services extraordinaires rendus à l’État ou à la société.

Juriste italienne, Francesca Albanese occupe depuis 2022 le poste de rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Elle est devenue l’une des principales voix internationales critiquant les opérations militaires israéliennes à Gaza.

Mardi, Pedro Sanchez avait également adressé une lettre à la Commission européenne demandant l’activation du « statut de blocage » de l’Union européenne afin de contrer les sanctions américaines visant Francesca Albanese ainsi que des juges et procureurs de la Cour pénale internationale.

« C’est comme une mafia internationale : ils veulent faire taire tous ceux qui réclament la fin du génocide et des crimes », a déclaré Albanese à la chaîne publique espagnole RTVE, en référence aux sanctions prises contre elle.

Par ailleurs, le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares a dénoncé jeudi la poursuite de la détention de l’activiste hispano-palestinien Saif Abukeshek par Israël, qualifiant cette situation « d’inadmissible et inacceptable ».

S’exprimant devant le Parlement espagnol, Jose Manuel Albares a indiqué avoir convoqué mercredi le principal représentant diplomatique israélien en Espagne afin d’évoquer cette affaire. Il a également affirmé s’être entretenu avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar.

Selon Albares, Saif Abukeshek a été « illégalement » arrêté dans les eaux internationales, où Israël « n’a aucune juridiction », alors qu’il participait à une flottille humanitaire en route vers Gaza.

« L’Espagne a réagi sans hésitation, avec clarté et fermeté, face aux violations du droit international », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani