L’Espagne condamne l’attaque d’un Israélien contre une religieuse à Jérusalem

İlayda Çakırtekin
02 Mai 2026•Mise à jour: 02 Mai 2026
AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin
Samedi, l’Espagne a condamné l’attaque récente par un extrémiste israélien contre une religieuse française à Jérusalem.
« Le gouvernement espagnol exprime sa vive condamnation de la grave attaque dont a été victime une religieuse catholique de nationalité française à Jérusalem », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
« Israël doit garantir la liberté de culte, respecter le statu quo à Jérusalem et prendre des mesures pour prévenir de tels actes de violence », a ajouté le ministère.
Il a également précisé que la personne responsable devait être tenue pour responsable.
La condamnation de l’Espagne intervient après des informations selon lesquelles un Israélien de 36 ans a été arrêté après avoir agressé une religieuse française à Jérusalem-Est, selon la police israélienne, qui a qualifié l’attaque de « motivée par des raisons raciales ».
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz