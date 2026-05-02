« Israël doit garantir la liberté de culte et respecter le statu quo à Jérusalem », déclare le ministère des Affaires étrangères

L’Espagne condamne l’attaque d’un Israélien contre une religieuse à Jérusalem « Israël doit garantir la liberté de culte et respecter le statu quo à Jérusalem », déclare le ministère des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Samedi, l’Espagne a condamné l’attaque récente par un extrémiste israélien contre une religieuse française à Jérusalem.

« Le gouvernement espagnol exprime sa vive condamnation de la grave attaque dont a été victime une religieuse catholique de nationalité française à Jérusalem », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Israël doit garantir la liberté de culte, respecter le statu quo à Jérusalem et prendre des mesures pour prévenir de tels actes de violence », a ajouté le ministère.

Il a également précisé que la personne responsable devait être tenue pour responsable.

La condamnation de l’Espagne intervient après des informations selon lesquelles un Israélien de 36 ans a été arrêté après avoir agressé une religieuse française à Jérusalem-Est, selon la police israélienne, qui a qualifié l’attaque de « motivée par des raisons raciales ».

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz