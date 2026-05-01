L’Assemblée nationale adopte une résolution, accusant l’organe législatif de l’UE de poursuivre une « politique anti-azerbaïdjanaise, des diffamations et des campagnes de calomnie » malgré des promesses antérieures

L’Azerbaïdjan suspend sa coopération avec le Parlement européen en raison de sa « politique anti-azerbaïdjanaise » L’Assemblée nationale adopte une résolution, accusant l’organe législatif de l’UE de poursuivre une « politique anti-azerbaïdjanaise, des diffamations et des campagnes de calomnie » malgré des promesses antérieures

AA / Istanbul / Burc Eruygur

Le Parlement azerbaïdjanais a adopté vendredi une résolution suspendant sa coopération avec le Parlement européen dans « tous les domaines », accusant l’institution de « poursuivre sa politique anti-azerbaïdjanaise, ses activités de diffamation et de dénigrement ».

Citant la résolution adoptée par l’Assemblée nationale, l’agence de presse d’État Azertac a rapporté que le Parlement du pays est « guidé par des activités communes au service de la paix, de la sécurité et du développement durable, et promeut un dialogue ouvert, sincère et constructif fondé sur les valeurs parlementaires et les intérêts communs » dans ses relations avec les parlements étrangers et les organisations parlementaires.

« Malheureusement, la position destructrice du Parlement européen, qui nie les principes susmentionnés, est devenue le principal obstacle au développement des relations de coopération bilatérale et multilatérale avec cette institution », indique la résolution.

Le texte soutient que les plateformes destinées à la coopération avec le Parlement européen, à savoir le Comité de coopération parlementaire Union Européenne (UE)-Azerbaïdjan et l’Assemblée parlementaire Euronest, sont devenues un « instrument de pression, de chantage et d’ingérence flagrante dans les affaires intérieures de notre pays ».

Il rappelle qu’après avoir suspendu toutes ses relations avec le Parlement européen en 2015, l’Assemblée nationale avait repris la coopération sur la base de nombreux appels et promesses de la partie européenne.

« Malgré cela, le Parlement européen n’a pas tenu ses promesses et a poursuivi de manière constante sa politique anti-azerbaïdjanaise, ses activités de diffamation et de dénigrement », ajoute-t-il.

« Aujourd’hui, le Parlement européen, où les valeurs démocratiques se sont effondrées, où la corruption et les pots-de-vin sont profondément enracinés et qui sert des groupes de pression et divers groupes d’intérêts, est devenu une structure où s’expriment de manière constante des pensées azerbaïdjanophobes et islamophobes », poursuit la résolution.

Le Parlement azerbaïdjanais accuse également le Parlement européen d’entraver le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, de s’opposer aux mesures visant à instaurer une paix et une stabilité durables dans le Caucase du Sud et « d’encourager les forces revanchardes ».

Bakou convoque l’ambassadeur de l’UE

Plus tôt dans la journée, l’Azerbaïdjan a convoqué l’ambassadeur de l’Union européenne et a déposé une protestation après l’adoption, la veille, d’une résolution par le Parlement européen.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la résolution du Parlement européen contenait des « dispositions infondées et partiales » qui « déforment la réalité, contredisent les principes d’objectivité et les obligations de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États ».

« Les affirmations contenues dans la résolution concernant le retour des résidents arméniens dans la région du Karabakh ont été qualifiées de totalement infondées, et de tels appels ont été considérés comme une ingérence dans les affaires intérieures de l’Azerbaïdjan », précise le communiqué.

Il ajoute que les résidents arméniens ont quitté la région volontairement malgré un plan de réintégration présenté en 2023 conformément à la Constitution de l’Azerbaïdjan, et que les déclarations affirmant le contraire sont fausses.

Le ministère a indiqué qu’il avait été souligné lors de la réunion que les appels à la libération de personnes d’origine arménienne, présentées dans la résolution comme des « prisonniers de guerre », sont « juridiquement inacceptables ».

« Il a été rappelé que la partie azerbaïdjanaise avait fait preuve d’une approche humaine, libéré de nombreux prisonniers, pris des mesures de confiance, et que les individus condamnés étaient des personnes ayant commis plusieurs crimes graves, notamment des actes de terrorisme, de sabotage et des crimes de guerre », poursuit le texte.

Le communiqué rejette également comme « totalement infondées et inacceptables » les allégations concernant la « destruction du patrimoine culturel et religieux », accusant les institutions européennes de ne pas accorder d’importance à la « destruction à grande échelle et à la profanation du patrimoine culturel et religieux de l’Azerbaïdjan » durant l’occupation de la région du Karabakh.

Lors de la réunion, l’UE a été appelée à empêcher toute initiative nuisant aux relations bilatérales ainsi qu’au processus de paix et de normalisation dans le Caucase du Sud, ajoute le communiqué.

Jeudi, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la libération des « prisonniers de guerre » arméniens et à demander des comptes « aux responsables de la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien ».

La résolution a également réitéré son soutien aux résidents arméniens du Karabakh, y compris leur « droit à un retour sûr, sans entrave et digne sous des garanties internationales appropriées ».

*Traduit de l'anglais par Wafae EL Baghouani