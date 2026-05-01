L’armée a démoli un monastère et une école dirigée par les Sœurs du Saint-Sauveur dans la ville de Yaroun, selon l’agence de presse officielle

L’armée israélienne démolit un monastère chrétien et l’école des religieuses dans le sud du Liban L’armée a démoli un monastère et une école dirigée par les Sœurs du Saint-Sauveur dans la ville de Yaroun, selon l’agence de presse officielle

AA / Istanbul / Rania Abushamala

L’armée israélienne a démoli un monastère et une école dirigée par les Sœurs du Saint-Sauveur dans la ville de Yaroun, dans le sud du Liban, vendredi, selon l’Agence nationale de presse officielle.

L’école « était considérée comme l’une des institutions éducatives les plus importantes de la région », ayant formé des milliers d’élèves au fil des années, venus de différentes villes du district de Bint Jbeil, a précisé l’agence.

Sa destruction constitue « une perte majeure tant au niveau éducatif que social », a-t-elle ajouté.

Israël mène une offensive au Liban depuis le 2 mars, ayant tué plus de 2 600 personnes et déplacé plus d’un million de personnes.

Un cessez-le-feu de dix jours, débuté le 17 avril, a ensuite été prolongé jusqu’au 17 mai, mais Israël continue de le violer quotidiennement par des frappes aériennes et la démolition de maisons.

De plus, Israël maintient également ce qu’il appelle une « zone tampon » dans le sud du Liban, qu’il affirme destinée à prévenir les attaques du Hezbollah. Un précédent cessez-le-feu avait été conclu en novembre 2024.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz