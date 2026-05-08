L’Arabie saoudite et le Koweït rouvrent leurs bases et leur espace aérien aux États-Unis, selon un média

AA / Washington / Diyar Guldogan

L’Arabie saoudite et le Koweït ont levé les restrictions imposées à l’utilisation par l’armée américaine de leurs bases et de leur espace aérien après le lancement d’une opération américaine visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Cette décision élimine un obstacle important aux efforts du président Donald Trump visant à sécuriser les routes commerciales à travers cette voie maritime stratégique, dans un contexte de fortes tensions impliquant l’Iran.

Citant des responsables américains et saoudiens, le quotidien affirme que l’administration Trump prépare la reprise des opérations d’escorte navale pour les navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, avec le soutien des forces navales et aériennes américaines.

La mission aurait été suspendue plus tôt cette semaine après avoir été menée pendant 36 heures.

Les planificateurs du Pentagone évaluent actuellement le calendrier de reprise de l’opération, certains responsables américains indiquant qu’elle pourrait redémarrer dès cette semaine, selon des sources américaines citées par le journal.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, et provoquant la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Trump sans échéance définie.

Les États-Unis imposent depuis le 13 avril un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit.

Trump a annoncé mardi que l’armée américaine suspendrait temporairement le « Project Freedom » afin de rétablir la liberté de navigation pour le transport commercial dans le détroit d’Ormuz, tout en précisant que le blocus américain resterait « pleinement en vigueur ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani