Charles Michel affirme que la coordination avec la présidente de la Commission européenne a été « extrêmement difficile »

L’ancien président du Conseil européen accuse Ursula von der Leyen d’avoir un style de leadership « autoritaire » Charles Michel affirme que la coordination avec la présidente de la Commission européenne a été « extrêmement difficile »

L’ancien président du Conseil européen Charles Michel a vivement critiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qualifiant leur relation de travail d’« extrêmement difficile » durant leur mandat commun entre 2019 et 2024.

Dans un entretien accordé lundi à The Brussels Times, Charles Michel a déclaré n’avoir « jamais auparavant été confronté à un tel niveau de difficulté dans la collaboration avec un collègue », affirmant que ses tentatives d’instaurer des réunions de coordination régulières avec Ursula von der Leyen avaient été « systématiquement rejetées ».

Sans commenter ses qualités personnelles, il a critiqué son style de gouvernance, qu’il juge « autoritaire », accusant la Commission de marginaliser les mécanismes institutionnels de contrôle et d’équilibre.

« Il existe une gouvernance super autoritaire… Les commissaires n’ont absolument plus aucun rôle », a-t-il déclaré.

Revenant sur les dynamiques internes au sein de l’Union européenne, Charles Michel a également évoqué l’incident survenu en 2021 à Ankara, lors d’une réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où Ursula von der Leyen avait été installée sur un canapé tandis que lui-même occupait une chaise.

Il a défendu sa gestion de l’épisode, affirmant que « le protocole avait été parfaitement respecté », tout en accusant la Commission européenne d’avoir instrumentalisé cet incident afin d’étendre son influence institutionnelle.

« Tout le monde sait et a vu comment la Commission a décidé d’instrumentaliser cet incident pour tenter de prendre plus de pouvoir institutionnel et s’impliquer dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence », a-t-il ajouté.

Charles Michel a également critiqué la politique menée par Ursula von der Leyen, estimant que les progrès restaient insuffisants en matière de renforcement du marché unique européen, des marchés financiers et de la défense.

« Dans ce domaine, le résultat est nul, et c’est une tragédie », a-t-il déclaré.

Enfin, il a appelé à une réponse plus ferme de l’Union européenne face aux États-Unis, estimant que le bloc aurait dû réagir davantage aux sanctions visant l’ancien commissaire européen Thierry Breton.

« J’ai le sentiment que c’est un signe de faiblesse. Si j’étais aujourd’hui à la tête de l’UE, j’aurais proposé de réagir… Si nous ne réagissons pas, nous acceptons cette humiliation », a-t-il conclu.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore