- « Nous exhortons les citoyens américains à quitter le Liban tant que des vols commerciaux restent disponibles », avertit l’ambassade sur fond de regain de tensions entre le Hezbollah et Israël

L’ambassade américaine appelle ses ressortissants à quitter le Liban - « Nous exhortons les citoyens américains à quitter le Liban tant que des vols commerciaux restent disponibles », avertit l’ambassade sur fond de regain de tensions entre le Hezbollah et Israël

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’ambassade des États-Unis à Beyrouth a appelé ses ressortissants à quitter le Liban, évoquant un environnement sécuritaire « complexe » et susceptible de se dégrader rapidement.

« Nous exhortons les citoyens américains à partir tant que des vols commerciaux sont encore disponibles », indique la mission diplomatique dans un communiqué.

Elle recommande à ceux qui choisissent de rester de « préparer des plans d’urgence » et de « suivre de près l’évolution de la situation ».

L’ambassade met en garde contre des « risques persistants de terrorisme et d’enlèvements » à travers le pays, soulignant que les lieux fréquentés par les étrangers, notamment à Beyrouth, « pourraient constituer des cibles ».

Elle appelle également à éviter les manifestations et les grands rassemblements.

Cet avertissement intervient après des échanges de tirs mercredi entre l’armée israélienne et le Hezbollah, malgré un cessez-le-feu de dix jours entré en vigueur vendredi.

La trêve visait à mettre fin à l’intensification des frappes israéliennes au Liban, qui ont fait plus de 2.200 morts, plus de 7.500 blessés et déplacé plus d’un million de personnes depuis le 2 mars, selon les autorités libanaises.

L’alerte a été lancée à la veille de nouveaux pourparlers entre le Liban et Israël, prévus jeudi sous médiation américaine.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme