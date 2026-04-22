Le ministre de la Défense Boris Pistorius indique que la nouvelle stratégie militaire allemande vise à porter les effectifs à 460 000, à assumer davantage de responsabilités au sein de l’OTAN et à privilégier les systèmes de défense aérienne

L’Allemagne s’engage à construire la plus puissante armée conventionnelle d’Europe d’ici 2039 pour dissuader la Russie Le ministre de la Défense Boris Pistorius indique que la nouvelle stratégie militaire allemande vise à porter les effectifs à 460 000, à assumer davantage de responsabilités au sein de l’OTAN et à privilégier les systèmes de défense aérienne

AA / Berlin / Ayhan Simsek

La nouvelle stratégie militaire de l’Allemagne vise à faire de son armée "l’armée conventionnelle la plus puissante d’Europe d’ici 2039 afin de dissuader la Russie", a annoncé mercredi le ministre de la Défense allemande Boris Pistorius.

Lors d’une conférence de presse à Berlin, Pistorius a indiqué que les forces armées allemandes (Bundeswehr) ont adopté leur toute première stratégie militaire globale pour identifier les scénarios de menace et renforcer leur préparation dans les années à venir.

« Nous augmentons le nombre de soldats en service actif, de réservistes et de personnels civils », a déclaré Pistorius. « Notre principe directeur est l’objectif d’avoir au moins 460 000 soldats prêts au combat, incluant forces actives et réservistes. »

Pistorius a également annoncé que l’Allemagne assumera davantage de responsabilités au sein de l’OTAN dans les années à venir, en donnant la priorité aux systèmes de défense aérienne.

« La défense aérienne pour l’Allemagne et pour l’OTAN sera un domaine clé pour nous », a déclaré le ministre. « Que ce soit par des drones intercepteurs, des systèmes de défense aérienne, ou même la défense contre les missiles hypersoniques, ce sera une priorité élevée dans les années à venir », a-t-il ajouté.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz