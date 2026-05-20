- Berlin appelle le « gouvernement israélien à abandonner ces projets », a déclaré le ministère des Affaires étrangères

L’Allemagne préoccupée par la menace de Smotrich d’expulser la communauté de Khan al-Amar - Berlin appelle le « gouvernement israélien à abandonner ces projets », a déclaré le ministère des Affaires étrangères

L’Allemagne a critiqué mercredi le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, pour ses propos selon lesquels il chercherait à obtenir l’expulsion de la communauté de Khan al-Ahmar en Cisjordanie, à la suite de rapports faisant état d’une demande de mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

« Nous avons bien sûr pris note de ces déclarations avec la plus grande inquiétude et nous les rejetons fermement. Nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet à plusieurs reprises par le passé. Il ne doit y avoir aucune expulsion. Nous appelons le gouvernement israélien à abandonner ces projets », a déclaré à des journalistes à Berlin le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Josef Hinterseher.

Il a souligné que la position du gouvernement allemand était « claire et inchangée », ajoutant : « Les mesures unilatérales, dans le cadre d’une intensification plus large de la politique de colonisation, dans laquelle s’inscrit l’ensemble de la situation en Cisjordanie, violent le droit international, risquent d’entraîner une nouvelle instabilité dans la région et en Cisjordanie elle-même, et font sérieusement obstacle à une solution à deux États. »

Selon le média britannique Middle East Eye lundi, une demande avait été soumise à la CPI en vue de mandats d’arrêt secrets visant Bezalel Smotrich et le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Bezalel Smotrich a qualifié cette demande de mandat d’arrêt de « déclaration de guerre », estimant qu’il s’agissait d’une tentative « d’imposer une politique de suicide sécuritaire à travers des sanctions et des mandats d’arrêt ».

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz