Friedrich Merz appelle à des réformes structurelles et du système de protection sociale, sous les huées de syndicalistes

L’Allemagne « doit changer » pour préserver paix et prospérité, affirme le chancelier Merz Friedrich Merz appelle à des réformes structurelles et du système de protection sociale, sous les huées de syndicalistes

AA / Berlin

Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé ce mardi que l’Allemagne devait engager des réformes structurelles « douloureuses » afin de préserver son avenir face aux crises mondiales et aux bouleversements économiques croissants.

« Nous assistons aujourd’hui à des bouleversements géoéconomiques qui se heurtent à des problèmes structurels de longue date », a déclaré le dirigeant conservateur devant un congrès de délégués syndicaux allemands.

« Ces crises montrent que nous aussi devons changer », a-t-il ajouté.

Selon Merz, de vastes réformes sont nécessaires pour restaurer la compétitivité internationale des entreprises allemandes, soulignant que l’emploi dépendait en dernier ressort de la croissance économique.

Le chef du gouvernement a plaidé pour une amélioration du climat des affaires à travers une réduction de la bureaucratie, une hausse des investissements dans les infrastructures et une accélération de la numérisation.

« Nous avons tout simplement échoué à moderniser notre pays. Cela nous revient aujourd’hui comme un boomerang dans un contexte de profondes transformations », a-t-il déclaré.

« Si nous voulons préserver durablement notre prospérité, garantir durablement la liberté et la paix dans notre pays, alors nous devons nous aussi changer. »

Friedrich Merz a également appelé les syndicats à soutenir la réforme du système de protection sociale envisagée par son gouvernement, notamment des retraites et du système de santé.

Le chancelier a plaidé pour une recherche commune de solutions afin de faire avancer le pays, estimant qu’il était particulièrement important de trouver un terrain d’entente dans le contexte actuel.

Ses déclarations ont suscité des réactions mitigées parmi les délégués syndicaux, certains huant et sifflant le discours, tandis que plusieurs participants ont critiqué ses projets de réforme des retraites et de la protection sociale.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy