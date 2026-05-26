Berlin rejette les avertissements de Moscou appelant les diplomates européens à quitter la capitale ukrainienne et réaffirme son soutien à l’Ukraine

L’Allemagne convoque l’ambassadeur russe après l’appel de Moscou à quitter Kyiv Berlin rejette les avertissements de Moscou appelant les diplomates européens à quitter la capitale ukrainienne et réaffirme son soutien à l’Ukraine

L’Allemagne a convoqué mardi l’ambassadeur de Russie après de nouvelles frappes russes contre l’Ukraine et des avertissements de Moscou appelant les diplomates étrangers à quitter Kyiv au plus vite.

« Des attaques contre des hôpitaux, des écoles et des studios de télévision allemands, ainsi qu’une demande adressée à notre ambassade de quitter Kyiv : la Russie mise sur les menaces, la terreur et l’escalade », a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères dans un communiqué, précisant que l’ambassadeur russe avait été convoqué au ministère.

« Nous avons clairement fait comprendre aujourd’hui à la Russie : nous ne nous laisserons pas intimider par les menaces et nous continuerons à soutenir fermement l’Ukraine », a ajouté le ministère.

Cette décision de Berlin intervient après que la Russie a annoncé préparer une nouvelle vague de « frappes systématiques » contre ce qu’elle qualifie d’installations liées au secteur militaire à Kyiv, tout en exhortant les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter la capitale ukrainienne dès que possible.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani