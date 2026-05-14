L’agence affirme que plus de 160 drones ont été détectés près des sites de South Ukraine, Tchernobyl et Rivne sur une période de deux jours

L’AIEA signale une recrudescence de l’activité des drones près des centrales nucléaires ukrainiennes L’agence affirme que plus de 160 drones ont été détectés près des sites de South Ukraine, Tchernobyl et Rivne sur une période de deux jours

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a annoncé jeudi avoir été informée d’une « forte augmentation » de l’activité des drones à proximité des centrales nucléaires en Ukraine cette semaine, avec plus de 160 drones enregistrés près des sites de South Ukraine, Tchernobyl et Rivne les 13 et 14 mai.

« Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, exprime sa profonde inquiétude face à de telles activités militaires à proximité des centrales nucléaires et réitère la nécessité de respecter pleinement les sept piliers indispensables pour garantir la sûreté et la sécurité nucléaires durant le conflit », a indiqué l’agence dans un communiqué.

L’AIEA a précisé que ses équipes présentes sur le terrain n’avaient constaté aucun impact direct sur la sûreté nucléaire des trois sites malgré l’intensification de l’activité des drones.

Selon l’agence, Rafael Grossi a également appelé à « une retenue maximale » afin de réduire le risque d’un éventuel incident nucléaire.

Ce communiqué intervient alors que les inquiétudes sécuritaires autour des installations nucléaires en Ukraine persistent depuis le début de la guerre.

L’AIEA poursuit ses missions de surveillance dans plusieurs centrales nucléaires ukrainiennes dans le cadre de ses efforts de supervision de la sûreté nucléaire pendant le conflit.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir